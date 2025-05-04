سنقاتلكم بأظافرنا.. والد الرئيس السوري يهدد إسرائيل بعد غارات عنيفة على دمشق

في موقف لافت يعكس تصعيدًا في اللهجة السورية تجاه إسرائيل، نشر حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، رسالة شديدة اللهجة عبر حسابه على “فيسبوك”، هاجم فيها إسرائيل بعد سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع سورية، من بينها محيط قصر الشعب في دمشق.

وفي رسالته التي حملت لهجة تحدٍ غير مسبوقة، خاطب الشرع إسرائيل قائلاً: “سنقاتلكم بأظافرنا ونعرف متى نضع لكم حداً أيها المعتدون”، مؤكدًا أن الشعب السوري لن يظل صامتًا إزاء الانتهاكات المتكررة التي تطال أراضيه وسيادته.

وأضاف أن إسرائيل تحاول استغلال ما وصفه بـ”المرحلة الانتقالية” التي تمر بها سوريا بعد سقوط النظام السابق، لتمرير اعتداءاتها تحت ذرائع حماية طوائف معينة، كالطائفة الدرزية، وهو ما وصفه بـ”الادعاء الانتهازي”، مؤكدًا أن جميع مكونات الشعب السوري، بمن فيهم الدروز، العلويون، الأكراد والتركمان، هم أبناء وطن واحد.

وأشار الشرع إلى أن إسرائيل تستهدف تمزيق النسيج الوطني السوري، متذرعة بوجود فصائل أو مجموعات داخل الدولة، لكنه شدد على أن الشعب السوري يمتلك إرادة المقاومة رغم افتقاره إلى الإمكانيات العسكرية المتطورة، قائلاً: “لا نحتاج إلى طائرات ولا صواريخ بعيدة المدى.. سلاحنا هو الإنسان”.

وفي ختام رسالته، وجه حسين الشرع “صيحة من آلاف السوريين”، داعيًا إلى التصدي للعدوان الإسرائيلي ورفض الصمت العربي والدولي تجاه ما يحدث في سوريا، مشددًا على أن الرد السوري لن يكون في “الزمان والمكان المناسب فقط، بل سيأتيكم من حيث لا تعلمون”.

يأتي ذلك عقب غارات إسرائيلية عنيفة، فجر السبت، استهدفت مواقع في دمشق ودرعا وحماة والساحل السوري، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. كما شنت القوات الإسرائيلية غارات متزامنة على جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في الأجواء.

وأدانت عدة دول عربية هذه الاعتداءات، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، واستمرارًا لتجاوزات إسرائيل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، الموقع في نوفمبر 2024.

توتر جوي بين تركيا وإسرائيل فوق سوريا خلال الغارات الإسرائيلية المكثفة

أفادت صحيفة سوزجو التركية بأن مواجهة كادت أن تقع بين الطائرات التركية والإسرائيلية في الأجواء السورية، خلال الغارات التي شنتها إسرائيل على عدة مواقع داخل سوريا فجر الثاني من مايو الجاري.

ونقلت الصحيفة المعارضة عن مصادر لم تسمّها أن الطائرات التركية كانت تنفذ دوريات في نفس المنطقة التي كانت الطائرات الإسرائيلية تنفذ فيها ضرباتها، مشيرة إلى أن الطائرات التركية أطلقت إشارات تحذير إلكترونية، وتم تبادل رسائل قصيرة عبر أجهزة اللاسلكي، قبل أن يتفادى الجانبان أي اشتباك مباشر.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع عسكرية ومدافع مضادة للطائرات ومنشآت لصواريخ أرض-جو داخل سوريا، مؤكداً أن العمليات ستستمر “لحماية المدنيين الإسرائيليين”، على حد وصف البيان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 20 غارة، وصفت بـ”العنيفة”، طالت مواقع في مناطق متفرقة من سوريا، من بينها مواقع قرب القصر الرئاسي في جبل قاسيون، حسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن الضربات تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للنظام السوري بشأن عدم التدخل في المناطق التي يسكنها دروز في جنوب البلاد، بعد توتر متصاعد في المنطقة.

مجلس نقابة الفنانين السوريين يسحب الثقة من النقيب مازن الناطور



أعلن مجلس نقابة الفنانين السوريين، سحب الثقة من نقيب الفنانين مازن الناطور، وذلك بسبب “تفرده في اتخاذ القرار ومخالفته لقانون النقابة”، بحسب بيان رسمي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن القرار جاء استناداً إلى المادة 33، الفقرة 3، من القانون رقم 40 لعام 2019، مشيراً إلى أن الناطور “استأثر بالقرارات وهمّش دور أعضاء المجلس المركزي، في مخالفة صريحة للقوانين الناظمة لعمل النقابة”.

ووقع على البيان نائب النقيب الفنان نور مهنا، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.

وكان الناطور قد أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بعد إصداره سلسلة من القرارات المثيرة، من بينها فصل الفنانة سلاف فواخرجي من النقابة بسبب تصريحات سياسية، ومنح عضوية الشرف للفنان اللبناني فضل شاكر، ما أدى إلى انتقادات واسعة داخل الوسط الفني.