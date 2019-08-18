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سواريز يتعرض لإصابة قوية في القدم اليمنى وأنباء عن غيابة لفترة طويلة

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 أغسطس 2019 - 10:18
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استهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في “الليغا” بخسارة مفاجئة على يد مضيفه بيلباو بهدف نظيف. [إنترنت]

كشف نادي برشلونة رسمياً تعرض مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز لإصابة على مستوى القدم اليمنى، خلال مباراة الفريق الكتالوني أمام أتليتكو بيلباو أمس الجمعة.

حيث أكد النادي الكتالوني أن سواريز يعاني من إصابة على مستوى عضلة الساق اليمنى، ولم يتحدد بعد مدة غيابه بصورة دقيقة، إذ أنه من المنتظر أن يقوم اللاعب بفحوص أخرى للوقوف على مدى تأثر العضلة بالإصابة.

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هذا وغادر المهاجم الأوروغوياني أرضية ملعب “سان ماميس” بعد مرور 36 دقيقة فقط من عمر المباراة متأثراً بهذه بالإصابة، مع توقع العديد من التقارير غيابه لمدة لا تقل عن شهر.

واستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في “الليغا” بخسارة مفاجئة على يد مضيفه بيلباو بهدف نظيف، في مباراة شهدت غياب نجم “البلوغرانا” الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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