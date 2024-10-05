سواريز يهاجم بييلسا: لا يقول لنا «صباح الخير»

انتقد نجم الأوروغواي المعتزل لويس سواريز أداء مدرب المنتخب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، محملا إياه مسؤولية الأجواء السلبية التي خيمت على بعثة “لا سيليستي” و التي تسببت بافتقار التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين في كوبا أميركا الأخيرة.

صرح سواريز في مقابلة مع شبكة (دي إسبورتس) الأوروجويانية “لقد تعرضت لمواقف مؤلمة خلال بطولة كوبا أمريكا ولم أتحدث عنها حفاظا على استقرار الفريق”.

وحث سواريز الجماهير على عدم تحميل اللاعبين المسؤولية بحال تراجع نتائج بطل العالم عامي 1930 و1950.

وقال لبرنامج “دي فوتبول سي آبلا آسي” التلفزيوني: “في مقر سيليستي لم يُسمح للموظفين بإلقاء التحية وتناول الطعام معنا.. ينكسر قلبي بأن تصبح الحياة بهذا الشكل في المقر”.



ورأى سواريز أن الآثار السلبية لتعيين بييلسا الذي تولى مسؤوليته في مايو 2023 ظهرت بسرعة في المنتخب.

وندد سواريز بافتقار التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين في كوبا أميركا الأخيرة: “كانت هناك مواقف أحزنتني، لكن لم أتطرق اليها من أجل الفريق. عقد لاعبون كثيرون اجتماعا للطلب من المدرب أن يقول لنا صباح الخير على الأقل، لكنه لم يلق التحية حتى”.

وحلت أوروغواي ثالثة في كوبا أميركا بعد تغلبها على كندا بركلات الترجيح، بقيادة بييلسا (69 عاما) الذي أشرف في العقدين الأخيرين على منتخبي الأرجنتين وتشيلي، أتلتيك بلباو الإسباني، مرسيليا وليل الفرنسيين، لاتسيو الإيطالي وليدز يونايتد الإنجليزي.

وشرح سواريز الأجواء السلبية وراء الكواليس: “كان بييلسا يعقد مؤتمرا صحفيا ويقول أشياء جميلة عن الناس.. في نيويورك طلب منا في أحد الأيام عدم إلقاء التحية على الجماهير، فوقفت وقلت له أننا سنلقي التحية في أي حال”.





