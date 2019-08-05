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سواريز يُنقذ برشلونة من كماشة التعادل مع أرسنال

عين ليبيا | آخر تحديث: 5 أغسطس 2019 - 08:25
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هذه هي النسخة 54 لبطولة كأس خوان غامبر، وهي بطولة ودية تقام من مباراة واحدة، يستضيفها نادي برشلونة. [إنترنت]
استطاع فريق برشلونة التغلب على نظيره أرسنال الإنجليزي أمس الأحد، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما في بطولة كأس خوان غامبر.

حيث كان أرسنال هو البادئ بالتسجيل عن طريق بيير إيمريك أوباميانغ وجاء هدف التعادل لبرشلونة عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس لاعب أرسنال بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل لويس سواريز هدف الفوز لبرشلونة.

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يُشار إلى أن هذه هي النسخة 54 لبطولة كأس خوان غامبر، وهي بطولة ودية تقام من مباراة واحدة، يستضيفها نادي برشلونة، في أغسطس من كل عام.

هذا ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بلباو يوم 16 من الشهر الجاري، فيما يبدأ أرسنال موسمه في الدوري الإنجليزي بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل.

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