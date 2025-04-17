سوارْ ذكيّ بمواصفات مميزة.. والكشف عن أحد أجمل الهواتف وأكثرها تطوراً

أعلنت شركة “از تي اي ZTE”، “عن هاتفها الجديد الذي حصل على تصميم أنيق ومميز وزوّد بأفضل التقنيات”

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Nubia RedMagic 10 Air على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (164.3/76.6/7.9) ملم، وزنه 205 غ، وشاشته أتت من نوع AMOLED، مقاسها 6.8 بوصة، دقة عرضها (2480/1116) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 1600 شمعة/م، كثافتها تعادل 400 بيكسل/الإنش تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 15مع واجهات Redmagic OS 10، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت”.

وبحسب الشركة، “كاميرته الأساسية أتت بدقة (50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل، توثق فيديوهات FHD بمعدل 60 إطارا في الثانية”.

ووفق الشركة، “زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.4، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط”.

الكشف عن سوار ذكي بمواصفات مميزة

أعلنت شركة “اسوز Asus”، “عن سواريها الذكي الجديد الذي طورته لمحبي الرياضة، وزودته بتقنيات تساعد على مراقبة العديد من المؤشرات الصحية للجسم”.

وبحسب الشركة، “من أبرز الميزات التي حصل عليها السوار الجديد تقنية لقياس ضغط الدم، وللقيام بهذا الفحص يجب على المستخدم أن يضع إصبعه على مستشعر خاص على جسم الجهاز والانتظار قليلا لتظهر له النتيجة”.

ووفق الشركة، “حصل سوار VivoWatch 6 Aero الجديد أيضا على تقنيات لقياس معدلات نبض القلب لدى المستخدم، وحساسات لقياس معدلات الأكسجة في الدم”.

ودعمت الشركة هذا السوار “بتقنيات لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخددم مثل تقنية تتبع عدد الخطوات اليومية المقطوعة، وزوّدته بالعديد من التطبيقات التي تشجع المستخدم على ممارسة الرياضة”.

وبحسب الشركة، “زوّد VivoWatch 6 Aero بشاشة AMOLED لمسية بمقاس 1.1 بوصة، وتقنيات GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وصمم هيكله ليكون مقاوما للماء والغبار والصدمات، كما حصل على بطارية تكفيه ليعمل مدة أسبوع تقريبا بالشحنة الواحدة”.

ووفق موقع “لينتا”، “لم تكشف Asus حتى الآن عن سعر السوار أو موعد طرحه في الأسواق، لكن التسريبات تشير إلى أنه قد يكون أغلى ثمنا من سوار Asus VivoWatch 5 Aero الذي يباع بـ 130 دولارا تقريبا”.