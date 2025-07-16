سوريا.. أمريكا تطلب من إسرائيل وقف الغارات على السويداء

كشف موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من الحكومة الإسرائيلية وقف غاراتها على القوات السورية في جنوب سوريا، على خلفية التصعيد العسكري في محافظة السويداء.

وقال مراسل “أكسيوس”، باراك رافيد، في منشور على منصة “إكس”، إن إسرائيل وافقت على وقف غاراتها، مساء الثلاثاء، عقب تدخل دبلوماسي مباشر من واشنطن.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الحكومة السورية أبلغت إسرائيل مسبقاً بتحريك دبابات إلى محافظة السويداء، مؤكدة أن هذه التحركات لا تستهدف إسرائيل، بل تهدف إلى احتواء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية وعشائر بدوية في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أصدرا أوامر للجيش الإسرائيلي بشن ضربات على مواقع تابعة للجيش السوري في السويداء، بزعم أن تلك التحركات تنتهك اتفاق نزع السلاح في الجنوب السوري، وتشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل.

ونفذت إسرائيل بالفعل عدة غارات استهدفت مواقع للجيش السوري، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود وعناصر الأمن، بالإضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السورية الهجمات الإسرائيلية، محملة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتبعاته، ومؤكدة حرص الحكومة السورية على حماية جميع المواطنين، لا سيما أبناء الطائفة الدرزية.

دمشق تدين الهجوم الإسرائيلي على جنوب سوريا وتؤكد تمسكها بالدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها

أدانت وزارة الخارجية السورية، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في جنوب البلاد، واصفةً إياه بـ”العدوان الغادر” والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ومبادئ القانون الدولي.

وجاء في بيان رسمي أن الغارات الجوية الإسرائيلية، التي نُفذت باستخدام طائرات حربية ومسيرة، أسفرت عن استشهاد عدد من العسكريين والمدنيين، في تصعيد وصفته دمشق بالممنهج والمشبوه، مشيرة إلى أن توقيته يستهدف زعزعة الاستقرار وضرب وحدة البلاد في مرحلة مفصلية من عملية التعافي.

وأكدت الخارجية السورية تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وتبعاته، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لإدانته ومساءلة المعتدي، مع التأكيد على تمسك دمشق بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكل الوسائل المشروعة.

كما شددت الخارجية على أن الدولة السورية لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه جميع أبنائها، وفي مقدمتهم أبناء محافظة السويداء، مشيدة بدور الطائفة الدرزية في الدفاع عن الوطن، وداعية أبناء المحافظة إلى الوقوف صفاً واحداً خلف الجيش ورفض مشاريع الفوضى والانقسام.

مجزرة في السويداء وسط اشتباكات عنيفة بين العشائر والقوات الحكومية.. وإسرائيل تحذر

شهدت مدينة السويداء جنوبي سوريا مجزرة جديدة راح ضحيتها 14 مدنياً، وفق مصادر محلية نقلتها “سبوتنيك”، وذلك بعد ساعات من استعادة الفصائل المحلية السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة إثر اشتباكات عنيفة مع مسلحين من العشائر والقوات الحكومية.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية مدعومة بمسلحي العشائر، تشن قصفاً عنيفاً على عدة أحياء في السويداء باستخدام راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر، فيما تستمر المواجهات العنيفة في المدينة.

في غضون ذلك، تعرض دير مار ميخائيل في بلدة الصورة الكبيرة للسرقة والنهب والحرق عقب دخول مسلحي العشائر والقوات الحكومية البلدة، حسب ما أفادت وسائل إعلام سورية.

وزارة الداخلية السورية: مجموعات مسلحة تنتهك اتفاق الهدنة في السويداء وغارات إسرائيلية تستهدف قوات الأمن

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعات مسلحة “خارجة عن القانون” عادت إلى محافظة السويداء مخترقة اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه صباح اليوم، بعد جهود مكثفة لتأمين المدينة وطرد هذه المجموعات.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة الدفاع تمكنت من طرد هذه الفصائل واستعادة الاستقرار في المدينة، وذلك عقب اجتماع موسع جمع قائد الأمن الداخلي أحمد الدالاتي مع وجهاء وأعيان المحافظة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأثمر الاجتماع عن التوافق على نشر نقاط أمنية داخل السويداء وسحب الآليات العسكرية والقوات التابعة لوزارة الدفاع بهدف تعزيز التهدئة.

وأشار البيان إلى أن التفاهمات تعرضت للانتهاك بعد عودة المجموعات المسلحة التي استهدفت عناصر الأمن والشرطة في المحافظة، ما أدى إلى تصعيد الأوضاع الأمنية.

وفي ذات السياق، أكدت الوزارة تعرض مواقع القوات الأمنية والعسكرية في محيط السويداء لغارات جوية إسرائيلية، أسفرت عن مقتل عدد من العناصر، معتبرة أن هذه الغارات تأتي دعماً لهذه المجموعات المسلحة.

وكان أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عشرات المدنيين الإسرائيليين عبروا السياج الحدودي إلى الأراضي السورية باتجاه قرية الخضر الدرزية، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل حالياً على إرجاعهم بسلام، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.