سوريا.. أول تعليق تركي على الأحداث و«وزارة الدفاع» تؤكّد: فرضنا السيطرة الكاملة

قال الناطق باسم وزارة الدفاع في سوريا، “إنه تم فرض السيطرة الكاملة على مدينتي طرطوس واللاذقية في الساحل السوري”.

وبحسب “قناة الإخبارية السورية”، قال الناطق: “فرضنا السيطرة الكاملة على مدينتي طرطوس واللاذقية، وساعات قليلة تفصلنا عن إنهاء العملية ضد فلول النظام المخلوع”.

وأضاف: أن “فلول النظام تريد إحداث شروخ بين السكان في المناطق المتنوعة طائفيا”.

وكانت وسائل إعلام سورية، قالت إن “مجموعة من فلول النظام البائد سلمت نفسها لقوات الأمن العام بعد محاصرتها في أطراف مدينة جبلة”.

وقال مصدر أمني لقناة الإخبارية، إن “قوات وزارة الدفاع وصلت إلى مشارف جبلة بريف اللاذقية وخاضت اشتباكات عنيفة مع فلول النظام المخلوع، في وقت استسلمت مجموعات مسلحة لقوات الأمن والدفاع بعد محاصرتها على أطراف جبلة”.

ولفتت إلى أن “قوات الجيش والأمن العام تمكنت من ضبط كميات من الأسلحة والقبض على عناصر من فلول النظام”، مشيرة إلى أن “بعضهم يتحصن بمناطق مأهولة ونبذل جهودا كبيرة للوصول إليهم مع مراعاة المدنيين”.

وقالت القناة إن “القوات الحكومية تعمل على إعادة الاستقرار والأمن وحماية المدنيين من أي أعمال عنف وتخريب، وهي تتلقى عشرات البلاغات من الأهالي عن وجود مسلحين بين المدنيين وتتعامل مباشرة مع البلاغات عن وجود مسلحين وبتعاون كبير مع السكان”.

أول تعليق تركي على أحداث الساحل السوري

علقت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة، على الأحداث في اللاذقية، مشددة على “ضرورة عدم السماح لمثل هذه الاستفزازات بأن تصبح تهديدا للسلام في سوريا والمنطقة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، عبر منصة إكس، إن “استهداف فلول النظام المخلوع لقوى الأمن العام في اللاذقية ومحيطها في هذه المرحلة الحساسة من شأنه إلحاق الأذى بمساعي إرساء الوحدة الوطنية في سوريا”.

وأضاف أنه “يجب عدم السماح لمثل هذه الاستفزازات بأن تصبح تهديداً للسلام في سوريا والمنطقة”.

وأكد على “وقوف تركيا ضد كافة أشكال الأعمال التي تستهدف حق السوريين في العيش بسلام وازدهار”، وشدد على “استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب السوري والإدارة الجديدة”.​​​​​​​

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت الجمعة، “باستمرار الاشتباكات منذ ساعات الصباح في عدد من مناطق الساحل السوري، حيث تقوم قوات الأمن بتمشيط القرى”.

وأفادت قناة “الإخبارية”، “بأن قوات الأمن نفذت انتشارا أمنيا مكثفا داخل مدينة اللاذقية لبسط الأمن والاستقرار”.

مظاهرات شعبية في المحافظات السورية

شهدت المحافظات السورية اليوم الجمعة، “خروج مظاهرات وتجمعات شعبية حاشدة لدعم جهود الحكومة في بسط الأمن والاستقرار”.

وشهدت ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق “تجمعا شعبيا، دعما لعمليات وزارة الدفاع والأمن العام في منطقة جبلة وريفها في محافظة اللاذقية، وتأكيدا على وحدة الشعب السوري، كما تجمع أهالي مدينة حلب في ساحة سعد الله الجابري، دعما لجهود الدولة السورية وتأكيدا على وحدة الشعب السوري في محاربة الخارجين عن القانون”.

وشارك أهالي محافظة القنيطرة في وقفة احتجاجية، “أكدوا من خلالها وقوفهم إلى جانب قوات وزارة الدفاع والأمن العام في جهودهم “لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية، كما شارك أيضا أهالي مدينة حماة في وقفة احتجاجية تأييدا لوزارة الدفاع والأمن العام في “عملياتهما ضد الخارجين عن القانون، وتضامنا مع ضحايا القوى الأمنية والعسكرية، كما شارك أهالي قرية جباب في ريف درعا الشمالي في وقفة احتجاجية دعموا من خلالها جهود الحكومة السورية في فرض سلطة الدولة على كامل التراب السوري”.

وشارك أهالي حمص “في وقفة شعبية أكدوا دعمهم للعمليات الأمنية والعسكرية للحكومة ورفضوا محاولات بث الفتنة بين أبناء الشعب السوري، وخرج عدد كبير من أهالي مدينة البوكمال في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، في وقفة احتجاجية داعمة لجهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار بالبلاد”.