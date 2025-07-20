اتفاق التهدئة يدخل حيز التنفيذ.. إخلاء السويداء من مقاتلي العشائر ووقف الاشتباكات

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء السبت، عن إخلاء مدينة السويداء بالكامل من مقاتلي العشائر البدوية ووقف جميع الاشتباكات داخل المدينة، في خطوة جاءت بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الدرزية وعشائر البدو، وسط توتر متصاعد ومطالبات محلية ودولية بتثبيت الأمن في المحافظة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن الإخلاء جاء بعد “انتشار قوات الأمن في المناطق الشمالية والغربية من السويداء”، ضمن جهود تنفيذ الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من قبل الرئاسة السورية، والتي حذرت من أن أي خرق للاتفاق سيقابل بالمساءلة.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية، الشيخ عبد المنعم الناصيف، أن الانسحاب الكامل لمقاتلي القبائل والعشائر من السويداء جاء “امتثالاً لقرار وقف إطلاق النار”، مؤكدًا في بيان: “نعلن إخراج كافة مقاتلينا من أبناء القبائل والعشائر خارج مدينة السويداء، رغبة في تحكيم العقل وإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لبسط الأمن”.

وأضاف الناصيف أن “أي خرق للاتفاق من قبل العصابات الخارجة عن القانون سيُقابل برد قاس من أبناء القبائل والعشائر السورية”، في تحذير واضح للطرف المقابل.

من جانبها، أصدرت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز بيانًا حذرت فيه من استمرار الانتهاكات بحق أبناء الطائفة، وناشدت المجتمع الدولي فرض حماية دولية مباشرة للدروز في السويداء، معتبرة أن ما يجري “هجمات إرهابية وإبادة جماعية”.

وقالت في بيانها: “نؤكد أننا في حالة دفاع عن النفس، وقد بادرنا إلى الصلح، إلا أن الطرف الآخر لم يلتزم بوقف إطلاق النار، وواصل الانتهاكات وارتكاب الجرائم”.

في السياق الإنساني، أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، عن تحرك فوري لإرسال قافلة طبية عاجلة إلى محافظة السويداء، تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، إلى جانب فرق طبية متخصصة وأدوية ومستلزمات إسعافية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي استجابة لفتح الممرات الآمنة، وبالتنسيق مع محافظ السويداء، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في ظل الأوضاع الأمنية الطارئة.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن تنفيذ بنوده سيستمر على مدى 48 ساعة، تتضمن فتح معابر إنسانية مع محافظة درعا وتأمين خروج المدنيين، إلى جانب ترتيبات لتبادل المحتجزين بين الطرفين.

دوليًا، أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أن اتفاق وقف إطلاق النار جرى التوصل إليه بدعم أمريكي، بمشاركة كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع، داعيًا إلى “توحيد الصف السوري وبناء هوية وطنية شاملة يتعايش فيها الجميع بسلام وازدهار”.