سوريا.. إدارة العمليات العسكرية ترفع حظر التجول في دمشق وريفها

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، “رفع حظر التجوال عن محافظتي دمشق وريف دمشق مهيبة بالمواطنين كافة العودة إلى أعمالهـم ومؤسساتهم”.

وجاء في بلاغ الإدارة: “أهلنا الكرام في مدينة دمشـق وريفهـا نحيطكم علما بـأن إدارة العمليـات العسكرية ألغت حظر التجوال في المدينة”.

وأضاف البلاغ: “كما نهيـب بأهلنا العـودة إلى أعمالهـم ومؤسساتهم ليساهموا معنا ببناء سـوريا الجديدة”.

وكانت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية، أعلنت “حظر تجوال كامل شمل محافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحا لوقف أعمال النهب الجماعي في الأحياء الوسطى بالعاصمة والسيطرة على ما يحدث في المدينة وسيعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر”.

حرق ضريح “حافظ الأسد” في اللاذقية

أظهرت لقطات متداولة، “توثق قيام عناصر مسلحة بإحراق ضريح “الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد” في بلدة القرداحة بمحافظة اللاذقية”.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، “إن الحادثة وقعت على يد “مسلحين ينتحلون صفة إدارة العمليات العسكرية في مدينة القرداحة، وتسببوا بإلحاق الأذى النفسي للمواطنين، إضافة إلى الاعتداء على الأضرحة والقبور”.

#المرصد_السوري

ضريح حافظ يحترق في #القرداحة.. مسلحون ينتحلون صفة أمنـ ـيـ ـة يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في مسقط رأس النظام السابقhttps://t.co/7gjZnInzlj — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) December 11, 2024