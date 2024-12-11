سوريا.. إدارة العمليات العسكرية تعلن سيطرتها على دير الزور و«البشير» يؤكد: قادرون على تحمل المسؤولية

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في المعارضة السورية، سيطرة قواتها على كامل مدينة دير الزور.

وجاء في البيان: “بعد تحرير ريف دير الزور الشرقي والغربي وهروب قوات النظام، نعلن مدينة دير الزور ومطارها العسكري محررة بشكل كامل”.

وأضاف: “يواصل مقاتلونا التقدم في مناطق وبلدات ريف دير الزور بعد السيطرة على مركز المدينة والريفين الغربي والشرقي”.

هذا وكان أجرى محمد البشير المكلف بتسيير أعمال الحكومة السورية، اجتماعا مع وزراء النظام السابق بعد تكليفه من قيادة المعارضة السورية بتشكيل حكومة إنقاذ.

وأكد محمد البشير في تصريحات أدلى بها بعد الاجتماع، “أنه كلف من قبل القيادة العامة بتسيير أعمال الحكومة السورية خلال فترة انتقالية، بهدف استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها، بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة”.

وأوضح أنه “تم تشكيل حكومة تسيير الأعمال من عدد من وزراء حكومة الثورة وهي “حكومة الإنقاذ السورية”، التي ستكون مؤقتة وستقوم بتسيير الأعمال حتى شهر مارس 2025، إلى حين البت في القضايا الدستورية”.

وأشار البشير إلى، “أن مهام حكومة تسيير الأعمال تتمثل في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات وضمان عدم تفكك الدولة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري”.

ولفت محمد البشير إلى “أن الشعب السوري يستحق حياة كريمة، وأن تقدم له أفضل وأجود الخدمات، معربا عن أمله في أن يكون وزراء الحكومة السابقة عونا لوزراء المرحلة الانتقالية، خصوصا فيما يتعلق بتسليم الملفات لضمان تقديم الخدمات لأهل سوريا دون انقطاع”.

واختتم البشير تصريحاته مشيرا إلى أنهم “اكتسبوا من تجربتهم السابقة في إدارة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها خبرة واسعة، ساهمت في صقل الموارد والكوادر البشرية التي يمتلكونها، ما يجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية العظيمة التي أوكلت إليهم”.

إدارة عمليات فصائل المعارضة توجّه تنبيها لجميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في الساحل السوري

وجهت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة السورية، “تنبيها هاما لجميع التشكيلات العسكرية في منطقة الساحل السوري”.

وقالت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة في بيانها: “تهيب إدارة العمليات العسكرية جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، بإيقاف إطلاق الأعيرة النارية وعدم مصادرة أية معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص كان كما تحذر الإخوة المواطنين من الاقتراب من المؤسسات العامة والثكنات العسكرية أو دخولها تحت طائلة المساءلة والعقوبة”.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكدت “مصادر محلية في محافظة اللاذقية السورية العمل على ضبط الأمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها”.

وأكدت صحيفة “الوطن” السورية، نقلا عن مصادرها أنه “يتم عقد اجتماعات متتالية بين القائد العسكري في اللاذقية لـ”هيئة تحرير الشام”، مع وجهاء محافظة اللاذقية ورجال الدين، بهدف ضبط الأمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعموم المحافظة”.

وبحسب الصحيفة “فإنه سيتم الاستمرار بعملية جمع السلاح العشوائي لبسط الأمن والأمان في المناطق كافة، إضافة للعمل على إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية التي تعرضت للتخريب، والتأكيد على إعادة القطاع الخدمي للعمل من جديد وتقديم كافة الخدمات للمواطنين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “العمل مستمر لتأمين مستلزمات إنتاج الخبز وتوفير الوقود لوسائل النقل، وتنظيم كافة الأمور الخدمية لتعود الأوضاع إلى الحالة الطبيعية بكافة أرجاء المحافظة”.

إدارة العمليات العسكرية تطالب بوقف إطلاق النار في الساحل السوري وعدم التعرض للممتلكات العامة

طالبت إدارة العمليات العسكرية “جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين بوقف إطلاق النار في الساحل وعدم التعرض للمتلكات العامة تحت طائلة المساءلة والعقوبة”.

وجاء في بيان الإدارة: “تهيب إدارة العمليات العسكرية بجميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري بإيقاف إطلاق الأعيرة النارية وعدم مصادرة أي معدات أو مركبات عامة أو أسلحة لأي شخص كان كما تحذر من الاقتراب من المؤسسات العامة والثكنات العسكرية ودخولها تحت طائلة المساءلة والعقوبة”.

إدارة الشؤون السياسية لفصائل المعارضة تعقد اجتماعا مع سفراء دول عربية ودولة أوروبية

أعلنت إدارة الشؤون السياسية لفصائل المعارضة السورية المسلحة، عن عقدها اجتماعا مع سفراء دول عربية ودولة أوروبية.

وقالت إدارة الشؤون السياسية: “عقدنا اجتماعاً مع سفراء دول العراق والبحرين وعمان ومصر والإمارات والأردن والسعودية وإيطاليا”.

وأوضحت إدارة الشؤون السياسية أن “الاجتماع كان إيجابيا حيث وعد السفراء بتنسيق عالي المستوى مع الحكومة الجديدة”.

وأفادت بأن “الدوحة ستفتتح سفارتها في دمشق بعد أيام، كما سيتم تفعيل المطار الدولي خلال أيام قليلة، وأن أعمال التنظيف والصيان بدأت”.

وصباح يوم الأحد الماضي، أعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان أصدرته على التلفزيون الرسمي “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد” بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، فيما توجه الأسد وعائلته إلى موسكو، حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.

وأعلنت قيادة المعارضة المسلحة السورية، تكليف البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

وفي وقت سابق، دخلت عناصر من الفصائل السورية المسلحة إلى محافظة اللاذقية الواقعة في شمالي غرب سوريا، بعد إعلانها السيطرة على العاصمة دمشق.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي، “لتخصيص 30 مليون دولار لمساعدة نحو 700 ألف من السكان في شمال غربي سوريا”.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن “هناك حاجة للمساعدات العاجلة للسكان في أشهر الشتاء”، وأوضحت “أن تلك الموارد ستستخدم خلال الأشهر الأربعة القادمة لضمان المساعدة لمجموعات السكان الأكثر عرضة للخطر”.

يذكر أنه كانت تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، قائمة قالت إن القيادة العامة للمعارضة السورية،أصدرتها لأبرز مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

1- الفريق بشار الأسد.

2- العماد فهد جاسم الفريج.

3- العماد علي عبد الله أيوب.

4- اللواء محمد محمود محلا.

5- اللواء بسام حيدر.

6- اللواء عدنان جميل اسماعيل.

7- اللواء حسن محمد محمد.

8- اللواء بسام مرهج الحسن.

9- اللواء ماهر الأسد.

10- اللواء جمال محمد يونس.

11- اللواء رفيق محمود شحادة.

12- اللواء وجيه يحيى محمود.

13- اللواء أديب نمر سلامة.

14- اللواء علي مملوك.

15- اللواء حسن مرهج مرهج.

16- اللواء زهير الأسد.

17- اللواء محمد رحمون.

18- اللواء محمد الشعار.

19- اللواء واصل خالد السمير العويد.

20- اللواء سليم حربا.

21- اللواء جميل حسن.

22- اللواء محمد ديب زيتون.

23- اللواء حسام لوقا.

24- اللواء ناصر العلي.

25- اللواء عبد الفتاح سليمان قدسية.

26- اللواء ناصر ديب.

27- اللواء طلال شفيق مخلوف.

28- اللواء زيد صالح.

29- اللواء غسان اسماعيل.

30- اللواء رمضان محمد الرمضان.

31- اللواء موفق محمد أسعد.

32- اللواء أوس علي أصلان.

33- اللواء شوقي يوسف.

34- اللواء جودت صليبي مواس.

35- اللواء محمد ابراهيم خضور.

36- اللواء كفاح ملحم.

37- اللواء نزيه حسون.

38- اللواء توفيق يونس.

39- اللواء علي ونوس.

40- اللواء رياض حبيب عباس.

41- اللواء أحمد محمد بلول.

42- اللواء غسان خليل.

43- اللواء جمعة محمد الجاسم.

44- اللواء مالك حسن.

45- اللواء المظلي فؤاد أحمد حمودة.

46- اللواء حكمت موسى سلمان.

47- اللواء أكرم محمد.

48- اللواء علي محمد غانم.

49- اللواء محمد علي صبح.

50- اللواء بديع سليمان معلا.

51- اللواء سجيع درويش.

52- اللواء حسان علي.

53- اللواء عماد نفوري.

54- اللواء علي اسعد.

55- اللواء محمد كنجو حسن.

56- العميد جودت الأحمد.

57- العميد حافظ محمد مخلوف.

58- العميد عبد السلام فجر محمود.

59- العميد سهيل الحسن.

60- العميد صالح العبدلله.

61- العميد فايز بدور.

62- العميد جودت إبراهيم صافي.

63- العميد قصي إبراهيم ميهوب.

64- العميد صايل أسعد داود.

65- العميد لؤي العلي.

66- العميد مازن الكنج.

67- العميد مالك عليا.

68- العميد محمد زمريني.

69- العميد وفيق ناصر.

70- العميد مفيد وردة.

71- العميد ياسن أحمد ضاحي.

72- العميد غسان بلال.

73- العميد غسان حداد.

74- العميد محمد خلوف.

75- العقيد شفيق مصة.

76- العميد نوفل الحسين.

77- العميد أكثم محمود.

78- العميد إبراهيم الوعري.

79- العميد إياد اسكندر مندو.

80- العميد سليم التيناوي.

81- العميد عدنان الأحمد.

82- العميد محمد يوسف الحاصوري.

83- العميد مالك علي حبيب.

84- العقيد صالح صقر.

85- العقيد صقر رستم.

86- العقيد نزار فندي.

87- العقيد غياث دلا.

88- المقدم دريد عوض.

89- المقدم فراس جزعة.

90- المهندس محمد أحمد السعيد.

91- فادي الملاح.

92- علي الشلي.

93- مصيب نمر سلامة.

94- اللواء عبد اللطيف الفهد.

95- اللواء برهان قدور.

96- اللواء عبد الحميد إدريس.

97- اللواء حافط جبور.

98- اللواء علي الحسين.

99- اللواء محمد سمور.

100- اللواء زهير الحمد.

101- اللواء جمعة الأحمد.

102- اللواء علي يونس.

103- اللواء بركات بركات.

104- اللواء مرشد ضاهر.

105- اللواء فيصل منير.

106- اللواء سليم بركات.

107- اللواء احمد العقدة.

108- اللواء علي أسعد.

109- اللواء صلاح العلي.

110- اللواء احمد جميل ابراهيم.

111- اللواء علي درغام.

112- اللواء محمد خير بك.

113-العميد عاطف نجيب.

114- العميد هائل الأسد.

115- العميد عبد السلام.

116- اللواء شيخ جابر خرفان.

117- العميد ثائر العمر.

118- العميد سهيل رمضان.

119- العميد صلاح حلوم.

120- العميد هيثم بركات.

121- العميد إياد محمود.

122- العميد علاء سعود.

123- العميد نبيه ربيع.

124- العماد شفيق فياض ديب.

125- العميد منير جلعود.

126- العميد خضر الحسين.

127- العميد طه طه.

128- العميد عبد اللطيف فهد.

129- العميد ذو الهمة شاليش.

130- العميد عدنان عاصي.

131- العميد عدنان أحمد.

132- العميد أديب سلامة.

133- العميد عبد السلام محمود.

134- العميد سهيل داود.

135- العميد بديع العلي.

136- العميد موسى حسن.

137- العميد رياض عباس.

138- العميد محمد رجب.

139- العميد حبيب صافيا.

140- العميد أديب سمندر.

141- العميد علي حسين.

142- العميد علي نادر.

143- العميد جمال عباس.

144- العقيد سمير نظام.

145- العقيد أديب قنوع.

146- العقيد غسان نصور.

147- العقيد خليل ملا.

148- العقيد مالك الهادي.

149- العقيد تمام ديب.

150- العقيد علي سليم.

151- العقيد تميم عيسى الأحمد.

152- العقيد مجد العبدالله.

153- المقدم كنان محمد غالية.

154- المقدم احمد عبد الحميد.

155- المقدم خالد الخطيب.

156- المقدم سامر البريدي.

157- الرائد أمجد عباس.

158- النقيب سامر عباس ديب.

159- عدنان رياض الشامي.