سوريا.. إسرائيل تجدد الغارات وسط إدانات واسعة وأوروبا تدرس تمديد تعليق العقوبات

شن الطيران الإسرائيلي، فجر الجمعة، غارات على ريف العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت “الإخبارية السورية” على قناتها في “تلغرام”.

ولم تورد “الإخبارية السورية” تفاصيل إضافية حول الغارات الإسرائيلية أو أهدافها.

بدوره، أعرب مجلس الوزراء الكويتي، يوم الخميس، عن “إدانته الشديدة للغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وقال مجلس الوزراء “إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجدد التأكيد على موقف الكويت الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وشن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي، “عشرات الغارات على مواقع مختلفة في درعا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ومتطوعون في الدفاع المدني السوري”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، “تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية في جنوب سوريا تشمل مقرات ومواقع عسكرية تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للنظام السابق”.

وأفادت المصادر بأن “طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 30 غارة على مدن درعا وإزرع وإنخل مع تحليق متواصل للمقاتلات في الأجواء”.

وفي ريف حمص، أفادت قناة “الإخبارية السورية”، بأن إدارة الأمن العام ضبطت مستودع ذخائر في منطقة “كفر عبد” بريف المدينة”.

وقالت القناة التلفزيونية على منصة “تلغرام”: إن المستودع يحتوي على صواريخ ورشاشات ثقيلة”، مشيرة إلى أن “هذا المستودع هو الثالث الذي يتم العثور عليه في القرية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة”.

سوريا.. أكراد حي ركن الدين في دمشق يحتفلون بـ”عيد النيروز”

وفي دمشق، احتفل أهالي حي ركن الدين (حي الأكراد) في العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس 20 مارس، بـ”عيد النيروز”.

ونشر موقع “صوت العاصمة” السوري، “مجموعة من الصور وثقت احتفالات أهالي حي ركن الدين (حي الأكراد) بـ”النيروز”.

والأربعاء، تقدم المكتب الإعلامي للجان وحي ركن الدين، “بدعوة لجميع أبناء سوريا للمشاركة في عيد النوروز يوم 20 مارس 2025”.

و”النوروز” أو “النيروز” هو عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي أي الحادي والعشرين من مارس في التقويم الميلادي، ويرجع أصل عيد “النيروز” إلى تقاليد الديانة الزرادشتية لكن الاحتفال بهذا العيد بقي حتى بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس واستمر إلى يومنا هذا، ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية ويحتفل به في إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا ويحتفل به الأكراد خاصة في شمال العراق والمناطق الكردية في سوريا، وانتقل عيد “النيروز” بين الشعوب والثقافات عبر طريق الحرير ويعتبر عطلة رسمية في إيران وأذربيجان والعراق وقرغيزستان”.

وفي سياق آخر، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، “أن الاتحاد سيواصل دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مع مراقبة الوضع في البلاد عن كثب”.

وندد قادة الاتحاد الأوروبي “بأعمال العنف الأخيرة في سوريا، وحثوا القادة السوريين على “ضمان حماية جميع المدنيين”.

الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن المؤبد لفرنسي قاتل في سوريا

طالب الادعاء العام الفرنسي “بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق الفرنسي المسجون مهدي نموش، المتهم بالقتال في صفوف تنظيم “داعش” واحتجاز صحفيين رهائن في سوريا خلال عامي 2013 و2014″.

وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية “أن “فريق الادعاء العام الفرنسي طالب بمحكمة عقدت أمس الخميس، بالحكم على المدعو مهدي نموش (39 عاما) بالسجن المؤبد، بحد أدنى 22 عاما دون إمكانية الإفراج المشروط”.

ووصف المدعي العام، بنيامين شامبر، المتهم نموش، بأنه “أحد أكثر الجهاديين انحرافا وقسوة في السنوات العشر الماضية”، معتبرا أنه “يفتقد للتعاطف والندم”.

ويتهم نموش بأنه “احتجز صحفيين رهائن في سوريا وأجرى بحقهم عمليات تعذيب وإعدامات وهمية خلال عامي 2013 و2014، وتعرف عليه أربعة صحفيين بعد عودته من سوريا”.

هذا “ويقضي المتهم نموش، عقوبة السجن المؤبد بتهمة “تنفيذه هجوما على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2014”.

من جانبه نفى نموش، وفق ما ذكرت “لوموند”، أنه “كان سجّانا لدى التنظيم”، وقال إنه “كان مجرد مقاتل في صفوفه”.

و ونقلت صحيفة “لوموند” أنه بدأت في فرنسا، في فبراير الماضي، محاكمة “خمسة أشخاص ينتمون لتنظيم داعش على رأسهم نموش، بتهمة الإرهاب واختطاف سبعة رهائن بينهم أربعة صحفيين”.

يذكر أنه، “تعود حادثة الاختطاف إلى شهر يونيو من عام 2013، حين “خطف الصحفيون الفرنسيون ديدييه فرنسوا، وإدوار إلياس، ونيكولا اينان، وبيار توريس”.

ووفقا لصحيفة “لوموند”، “كما احتجزوا بجانب اثنين من العاملين في المجال الإنساني من منظمة “اكتد” غير الحكومية، هما “الإيطالي فيديريكو موتكا، والبريطاني ديفيد هاينز”، بالإضافة إلى “الصحفي الإسباني، ماركوس مارجينيداس إزكويردو”، الذي خطف أيضا في 2013.

وتعرض الرهائن المحتجزون سابقا “لضرب وتجاوزات وضغط نفسي مستمر بسبب عمليات الإعدام الوهمية التي نفذها الخاطفون، وكانت الشهادات في تحديد هويات المشتبه بهم حاسمة”، بحسب ما أفادت صحيفة “لوموند”.

وفي عام 2014، “أفرج عن الجميع باستثناء المواطن البريطاني ديفيد هاينز، الذي أعدم في 13 من سبتمبر من العام نفسه”، بحسب تقرير لوكالة “فرانس برس”.

بيروت مستعدّة لتسليم أكثر من 700 سجين سوري

وفي لبنان، وفي الملف الشائك مع سوريا، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول قضائي لبناني قوله، “إن بيروت مستعدّة لتسليم أكثر من 700 سجين سوري من أصل أكثر من ألفين يقبعون في السجون اللبنانية المكتظة”.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن “هناك أكثر من 700 سجين سوري يمكن تسليمهم إلى بلادهم” بعد “إنجاز الملفات العائدة للمحكومين والموقوفين السوريين الذين يستوفون شروط تسليمهم”.

وعقب زيارة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، إلى دمشق في يناير الماضي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، ولقائه الرئيس الجديد أحمد الشرع، أعلنت الخارجية السورية أنه “تم الاتفاق بين الجانبين على “استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية”.

ويقبع في السجون اللبنانية “أكثر من 2100 سجين وموقوف سوري، وفقاً لمصدر أمني لبناني، من بينهم “1756 سجيناً في السجون الرئيسية، بينهم 350 صدرت بحقهم أحكام مبرمة، والباقون ما زالوا قيد المحاكمة”، يضاف إليهم “650 موجودون في مراكز التوقيف المؤقتة”، “ويشكّل هؤلاء نسبة 30 بالمئة من عدد السجناء في لبنان الذي تعاني سجونه أصلاً الاكتظاظ”، بحسب المصدر الأمني.

وبحسب المصدر نفسه، فإن “أوضاع هؤلاء صعبة أسوة بباقي السجناء من لبنانيين وجنسيات أخرى بسبب تراجع التقديمات الغذائية والطبية نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، والازدحام في الزنزانات”.