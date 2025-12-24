سوريا.. إسرائيل تطلق قنابل دخانية على «نساء وأطفال» بريف القنيطرة

أطلقت قوة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، قنابل دخانية باتجاه نساء وأطفال أثناء جمعهم الفطر في منطقة تقع بين قريتي العدنانية ورويحينة في ريف القنيطرة الشمالي، جنوبي سوريا، ما أسفر عن تصاعد التوتر في المنطقة.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن القوة الإسرائيلية المؤلفة من آليتين عسكريتين، إحداهما من نوع “هايلكس” والأخرى “هامر”، أطلقت القنابل أثناء وجود المدنيين، كما توغلت يوم الثلاثاء في مناطق عدة بريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، حيث جرى توقيف شابين لساعات قبل الإفراج عنهما.

واعتبرت دمشق هذه التحركات خرقاً لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، مطالبة بخروج القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، ومعتبرة جميع الإجراءات المتخذة في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني، ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ووقف هذه التجاوزات.

وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي الكردية “الأسايش” والقوات الحكومية السورية شمال مدينة حلب، خاصة قرب حي الأشرفية ودواري شيحان والليرمون، مع سماع أصوات قذائف هاون وصواريخ، وتعطل طريق حلب – غازي عنتاب، بينما وصل عدد من الإصابات، بينها مدنيون أصيبوا بشظايا، إلى مستشفى الرازي.

وتأتي هذه الأحداث قبيل انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق 10 مارس، الذي وقعه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وينص على دمج “قسد” ضمن مؤسسات الجمهورية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي ورفض أي تقسيم، فيما تدعو الحكومة السورية المؤقتة القوات للانخراط الجاد في التنفيذ ونقل المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي للحوار بين السوريين.

سوريا تحبط محاولة تهريب مخدرات بالبالونات من البادية إلى الأردن

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن فرع مكافحة المخدرات في البادية ضبط شخصاً متورطاً في تهريب مواد مخدرة إلى الأردن باستخدام البالونات، مؤكدة إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح بيان الوزارة أن عملية المراقبة والتحقيق الميداني أسفرت عن ضبط البالونات، إضافة إلى بطاريات وأجهزة لاسلكية تُستخدم في عمليات التهريب، حيث صُودرت جميع المضبوطات وأحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أن فرع مكافحة المخدرات في البادية، ومن خلال عملية نوعية استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، سبق أن ضبط في الـ27 من تشرين الثاني الماضي كمية كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتهريب والترويج، شملت نحو 294 ألف حبة كبتاغون، وحوالي 16 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى أربع أسطوانات هيليوم.

وتأتي هذه العمليات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات للتصدي لجرائم التهريب والإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة في مختلف مناطق البلاد، وتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.