سوريا.. إصابات بصفوف الجيش الأمريكي في أحد قواعده

هزت انفجارات عنيفة القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز الطبيعي بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا، مساء السبت، وسط أنباء مؤكدة عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الأمريكي.

وذكرت وكالة سبوتنيك، “أن انفجارات عنيفة ضربت عمق قاعدة (كونيكو) الأمريكية ناجمة عن هجوم يرجح بأنها صاروخي، أو مسيرة تحمل كمية كبيرة من المتفجرات”، مضيفة “أن الموقع المستهدف يضم فرقة المدرعات التابعة لما يسمى (التحالف الدولي)”.

وأكدت مصادر للوكالة، “أن الهجوم الجديد على الجيش الأمريكي خلف إصابات بشرية في صفوفه”.

وبحسب الوكالة، “جاء الهجوم على “قاعدة كونيكو” متزامنا مع قصف أمريكي، استهدف مدينتي دير الزور، والبوكمال الحدودية مع العراق، شرقي سوريا”.

وأكدت “أن المحافظة تعرضت لقصف جوي شنته مقاتلات أمريكية على مواقع عسكرية على أطراف مدينة دير الزور بالقرب من المطار العسكري، وغارات على مدينة البوكمال بالقرب من الحدود العراقية في بلدة الهري”.

ونقلت بأن “القصف على دير الزور اقتصرت أضراره على المادية ولا يوجد اي اصابات بشرية، أما في مدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية فقد سمعت اصوات انفجارات قوية استهدفت مواقع عسكرية عدة مما أدى الى إصابة عدد من عناصر القوات الرديفة”.

فيما تحدث ما يسمى “المرصد السوري” عن مقتل 15 عنصرا وإصابة 35 آخرين، إثر الغارات على مواقع في دير الزور.