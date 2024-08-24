سوريا.. إصابة مدنيين بقصف إسرائيلي استهدف المنطقة الوسطى (فيديو)

أصيب سبعة مدنيين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى في سوريا، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ وأسقطت بعضها.

وذكر مصدر عسكري لوكالة سانا أنه “حوالي الساعة السابعة و35 دقيقة مساء أمس الجمعة 23 اغسطس، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى “إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية”.