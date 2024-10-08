سوريا.. مقتل 7 مدنيين بقصف إسرائيلي عنيف استهدف العاصمة دمشق

قتل 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وأصيب 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية، بقصف اسرائيلي عنيف استهدف العاصمة السورية دمشق، عدا عن دمار كبير.

وقال مصدر عسكري: “حوالي الساعة ٢٠,١٥ مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض”.

وكانت وسائل إعلام سورية ذكرت أن “الدفاعات الجوية تصدت لأهداف في أجواء دمشق، وأن القصف أدى إلى وقوع عدد من الإصابات”.

وأشارت وكالة “سبوتنيك” إلى أن “طائرات إسرائيلية قصفت من فوق أراضي الجولان المحتل مستهدفة أحد المواقع على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق”، مشيرة إلى أنه “من المرجح أن يكون أعداد الضحايا كبيرا نسبيا لأن المنطقة التي تم استهدافها مكتظة بالمدنيين نظرا لاحتوائها على سوق شعبي ومجموعة كبيرة من المطاعم ومدينة ملاهي للأطفال”.

وأكد مصدر مسؤول في مشفى المواساة لموقع “الوطن اون لاين”، أنهم استقبلوا حتى الآن 10 إصابات جراء القصف الإسرائيلي”.

ووفق صحيفة “إسرائيل اليوم”، فإن “الغارات استهدفت عمارة سكنية في حي المزة غرب دمشق، وتحديدا شقة بالطابق الثاني من بناية سكنية قرب السفارة الإيرانية، مرجحة في الوقت ذاته حدوث عملية اغتيال”.

وكانت سوريا، حذرت “من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها”، مشيرة إلى أن ذلك “قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه”.

وخلال الأيام الماضية كثفت إسرائيل من قصفها على سوريا، لاسيما دمشق وحمص وحماة واللاذقية، موقعة قتلى ومصابين بصفوف المدنيين.