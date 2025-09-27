سوريا.. إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق «بشار الأسد»

أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العليوي مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم بشار الأسد، تتعلق بأحداث درعا عام 2011.

وبحسب العليوي، تشمل التهم الموجهة للنظام البائد القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية.

ووفق ما نقلت وكالة “سانا”، يتيح القرار القضائي تعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية على الصعيد الدولي.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني 2011.

يُذكر أن احتجاجات اندلعت في درعا عام 2011 اعتُبرت بداية الحراك الشعبي الذي تحول لاحقًا إلى صراع مسلح استمر لسنوات، وجاء القرار بعد أشهر من التطورات التي شهدتها الساحة السورية.





