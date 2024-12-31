سوريا… إعدام واختطاف عشرات المدنيين في حمص وريف اللاذقية رميا بالرصاص

باتت حوادث الخطف تسجل بالعشرات يوميا بمختلف المناطق السورية، كان آخرها اختطاف 4 شبان في مدينة حمص، من قبل مسلحين ملثمين يستقلون سيارتي دفع رباعي، يوم أمس الاثنين، دون معرفة مصيرهم، كما عُثر على 6 جثث تعود لمدنيين خطفوا، في مدينة حمص وسط سوريا، حيث تم إعدامهم رميا بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين.

وقالت مصادر لوكالة “سبوتنيك” في سوريا، إن “6 مدنيين تم اختطافهم بحي العباسية في مدينة حمص، بتاريخ 29 ديسمبر الجاري، من قبل مسلحين مجهولين تم العثور على جثثهم بعد إعدامهم رميا بالرصاص على أطراف مدينة حمص، 5 منهم من عائلة واحدة”.

وبحسب المصادر، فقد “تم العثور على 3 جثث لأشخاص قد أعدموا رميا بالرصاص في مدينة جبلة الساحلية، اثنتان منهما لرجل سبعيني وولده بالعقد الثالث من العمر، إذ كانت مجموعة مسلحة قد قامت باقتيادهم إلى جهة مجهولة، في الـ13 من الشهر الجاري”.

وأكدت المصادر أن “حوادث الخطف باتت تسجل بالعشرات يوميا بمختلف المناطق السورية، كان آخرها اختطاف 4 شبان في مدينة حمص، من قبل مسلحين ملثمين يستقلون سيارتي دفع رباعي، يوم أمس الاثنين، دون معرفة مصيرهم”.

وبحسب المصادر، “ذات المشهد سُجل في ريف اللاذقية وريف حماة الغربي وحلب، حيث سُجلت أكثر من 15 حالة خطف، خلال 48 الساعة الماضية، طالت مدنيين بينهم أطفال دون الكشف عن مصيرهم أو الجهة التي تقف وراء عمليات الخطف هذه”.

هذا ومنذ سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة، في 8 ديسمبر الجاري، على نظام الحكم في سوريا بعد سقوط “بشار الأسد”، “سُجلت مئات حالات الخطف في محافظات سورية عدة، فيما تم العثور على نحو 400 جثة تعود معظمها لمدنيين تم إعدامهم رميا بالرصاص، خلال الأسبوعين الماضيين”، بحسب ماذكرت مصادر الوكالة.

الحكومة السورية تستحدث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية

أصدر رئيس الحكومة السورية الانتقالية محمد البشير، “قرارا باستحداث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتتولى الهيئة الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع والملاحة البحرية والموانئ وأعمال النقل البحري، وتتبع لها، الشركة العامة لمرفأي طرطوس واللاذقية، مديرية الجمارك، والمراكز الحدودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية”.

وزير الخارجية السوري يؤكد ضرورة فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، “للقائم بالأعمال لبعثة الاتحاد الأوروبي ميخائيل أونماخت، في دمشق ضرورة فتح صفحة جديدة بعد سقوط النظام السابق، ودعا إلى إعادة فتح السفارات”.

وأعرب الشيباني عن “ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، وفتح صفحة جديدة بعد سقوط النظام السابق”، كما دعا إلى إعادة فتح سفارات الاتحاد في سوريا وتفعيل دورها”.

بدوره، أكد ميخائيل أونماخت، “على ضرورة تعزيز الأمن والسلم، وضرورة وحدة الأراضي السورية واستقلالها، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال السلمي للسلطة في سوريا، مشيدا بما قدمته الحكومة الجديدة”، بحسب وكالة “سانا”.