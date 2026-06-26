سوريا.. إلغاء حفل «شادي جميل» بدمشق يثير جدلاً واسعاً

أعلنت وزارة الثقافة السورية إلغاء الحفل الفني الذي كان من المقرر أن يحييه الفنان الشعبي شادي جميل في دار الأوبرا بدمشق خلال شهر يوليو المقبل، وذلك بعد موجة جدل وانتقادات واسعة رافقت الإعلان عن الحفل خلال الأيام الماضية.

وجاء القرار عقب تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من الناشطين والمتابعين بإيقاف الحفل، إلى جانب دعوات لمراجعة آلية منح التراخيص للفعاليات الفنية، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الموافقة عليه.

وكان من المقرر أن يقام الحفل ضمن برنامج الفعاليات الثقافية والفنية في دار الأوبرا بدمشق، قبل أن يتم إلغاؤه بشكل رسمي من قبل وزارة الثقافة السورية، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق بملابسات القرار أو أسبابه المباشرة.

كما لم توضح الوزارة حتى الآن الجهة التي اتخذت قرار الإلغاء، أو ما إذا كان القرار مرتبطاً باعتبارات تنظيمية أو فنية أو اجتماعية، ما ترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات والتساؤلات حول خلفيات الخطوة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة الثقافية والفنية في سوريا نقاشات متكررة حول طبيعة الفعاليات العامة، وآليات تنظيمها، ومدى توافقها مع توجهات الجمهور والجهات الرسمية، وسط تزايد الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي في التأثير على القرارات المتعلقة بالأنشطة الفنية.

وتشهد المؤسسات الثقافية في عدد من الدول العربية تزايداً في تأثير الرأي العام الرقمي على القرارات المتعلقة بالحفلات والفعاليات الفنية، حيث باتت الحملات الإلكترونية عاملاً مؤثراً في تعديل أو إلغاء بعض الأنشطة، في ظل جدل مستمر بين حرية إقامة الفعاليات الفنية ومتطلبات الرقابة المجتمعية والثقافية.