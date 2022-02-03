سوريا.. إنزال جوي أمريكي في ريف إدلب

نفذت قوات أمريكية، فجر اليوم الخميس، عملية إنزال جوي في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، ضد شخص يعتقد أنه على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن مصادر محلية قولها، إن عملية الإنزال جرت عبر طائرة مروحية وبمساندة مقاتلة حربية من طراز (F16).

وأضافت المصادر، أن الجنود قاموا بعملية الإنزال فجرا على بيت بالقرب من مخيم “أطمة”، شمالي إدلب.

وأوضحت أن الجنود طلبوا عبر مكبرات الصوت إخلاء منزل الشخص المستهدف وقاموا بمحاصرته، فيما سمع أصوات إطلاق نار في محيط المنزل، ولم يتضح بعد فيما إذا تم تحييد أو إلقاء القبض على الشخص المستهدف.

هذا وأكدت مصادر لوكالة “سبوتنيك”، أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقل لتنظيم (حراس الدين) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن المستهدف بعملية الانزال، هو أحد قياديي تنظيم “داعش” الإرهابي ويدعى أبو عبيدة، وقد قام بالاحتماء داخل منزل القيادي في تنظيم حراس الدين (أبو حسام البريطاني).

وأفادت صحف أمريكية، بأن العملية العسكرية الأميركية في مدينة إدلب، يرجح أنها “صفّت أو اعتقلت” قياديا كبيرا، فيما خلفت العملية قتلى وسقوط طائرة مروحية أمريكية بعطل.