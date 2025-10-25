سوريا.. اتفاقية استراتيجية لإنزال أول كابل بحري دولي يربطها بشبكة الاتصالات العالمية

أعلنت وزارة الاتصالات السورية، اليوم السبت، عن توقيع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي في البلاد، يربط سوريا بشكل مباشر بشبكة الاتصالات العالمية، وذلك بالتعاون مع شركة “ميدوسا” الإسبانية، ومقرها في مدينة برشلونة.

وجرى توقيع الاتفاقية في محافظة طرطوس، بحضور وزير الاتصالات والتقانة السوري عبد السلام هيكل، وممثل الشركة الإسبانية نورمان البي، إضافة إلى مسؤولين من محافظتي طرطوس واللاذقية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ووفقاً لموقع شركة “ميدوسا”، فإن نظام الكابل البحري يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا ضمن شبكة اتصالات عالية السرعة، تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية في المنطقة.

ومن المنتظر أن يؤدي المشروع إلى زيادة سرعات الإنترنت في سوريا، وتحسين جودة الخدمة واستقرار الاتصال، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة السورية لتحديث شبكات الاتصال الوطنية والانفتاح على البنية التحتية الرقمية الدولية، بعد سنوات من العزلة التقنية وضعف الربط الخارجي.