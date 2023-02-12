سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 3 آلاف قتيل

ارتفعت حصيلة كارثة الزلزال في سوريا إلى 3 آلاف و574 قتيلا في مناطق سيطرة المعارضة والنظام.

وأسفرت الكارثة عن مصرع ألفين و166 وإصابة أكثر من ألفين و950 شخصا، في محافظة إدلب ومناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا.

وتأتي الأرقام المذكورة بحسب معلومات جمعها وكالة الأناضول التركية من الشبكة السورية لحقوق الانسان، والدفاع المدني الخوذ البيضاء، ومسؤولين محليين، ومنظمات صحية ومصادر محلية.\

بدورها أفادت وكالة سانا للأنباء التابعة للنظام السوري، أنّ عدد قتلى الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، بلغ 1408 أشخاص، فيما وصل عدد المصابين ألفين و341 شخصا.

وفي ظل هذه المعطيات يرتفع إجمالي ضحايا كارثة الزلزال في سوريا إلى 3 آلاف و574 قتيلا، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.