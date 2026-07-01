سوريا تعلن تشكيل «مجلس الشعب الجديد» وتكشف أسماء أعضائه كاملة

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا بدء المؤتمر الخاص بالإعلان عن أسماء أعضاء مجلس الشعب، في خطوة اعتُبرت محطة سياسية وتشريعية جديدة ضمن مسار بناء مؤسسات الدولة السورية.

وخلال المؤتمر، قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد إن البلاد تمر بمحطة وطنية جديدة من مسيرة بناء الدولة السورية، يتم خلالها إعلان أسماء أعضاء مجلس الشعب الذين نالوا ثقة المواطنين عبر الانتخابات، إضافة إلى أعضاء جرى تعيينهم بمرسوم رئاسي وفق الصلاحيات الدستورية، بما يعزز التمثيل الوطني ويثري العمل البرلماني بخبرات وكفاءات متنوعة.

وأضاف الأحمد أن هذه اللحظة لا تقتصر على إعلان أسماء، بل تمثل وقفة وفاء لتضحيات السوريين، واستحضاراً لمسار طويل من المعاناة والتضحيات التي عاشها الشعب السوري، وما رافقها من أزمات وعمليات قتل واعتقال وتهجير وأحداث دامية شملت هجمات بالأسلحة الكيميائية، وفق ما ورد في تصريحاته.

وأشار إلى أن قائمة الأعضاء المعينين تعكس جانباً من الوفاء لهذه التضحيات، حيث تضم ذوي شهداء وناجين من الاعتقال والهجمات الكيميائية، إلى جانب أكاديميين وخبراء وكفاءات وطنية ووجهاء مجتمع وشخصيات معروفة بالنزاهة والخبرة في الشأن العام.

وأكد أن الهدف من تشكيل المجلس هو دمج صوت التضحية مع صوت الخبرة، وتكامل الكفاءة مع التجربة، ليعبر المجلس عن مختلف شرائح المجتمع السوري، بعيداً عن الاعتبارات المناطقية أو الطائفية أو الفئوية، على أن يجتمع الجميع تحت راية سوريا الواحدة.

كما شدد على أن سوريا تمتلك إرثاً حضارياً وتاريخياً كبيراً، وأن هذا الإرث يشكل قاعدة لبناء دولة حديثة قائمة على سيادة القانون وصيانة الحقوق وترسيخ المواطنة وتحقيق التنمية والازدهار.

وخلال المؤتمر، تلا الأحمد المرسوم رقم (143) لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، والذين أعلنتهم اللجنة العليا للانتخابات مسبقاً، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل لأعضاء المجلس.

وجاءت أسماء الثلث المكمل كما يلي: أسماء فرحان السباعي، أنس محمد العبدة، أيمن محمد الشقيري، أحمد عمر زيدان، أحمد قدور العفدل، أحمد نواف الجربا، إسراء زهير المشهور، بدر محي الدين جاموس، حسام الدين محمد زكريا ططري، حسام الدين محمد ماجد رزمة، حسن إبراهيم دغيم، حسن محمد سليم صوفان، حسين عبد الرحمن العلي، حسين محمد عساف، حمزة جاسم قبلان، حمود إبراهيم الحمود، حنان إبراهيم البلخي، خلدون جمال الأحمد، خليل دردة العبدالله، دعوة عبد الحميد الأحدب، رامي شاهر الصالح، روزينا عامر اللاذقاني، سعود فيصل النجرس، سمية مراد مراد، سميرة أيمن الوتار، سهيل حبيب الفاضل، صبح عقله البداح، عائشة محمد فهد الدبس، عبد الحميد عكيل العواك، عبد الرحمن مجحم مصطفى، كبرييل موشي كورية، لارا فتحي قديد، ليث وحيد البلعوس، مؤيد هايل القبلاوي، مادونا سهيل بشاره، ماهر عبد الوهاب علوش، محمد إبراهيم الزعبي، محمد إبراهيم حاج عثمان، محمد زياد الرباط، محمد سعيد عبد القادر الحسو، محمد علي محمد ياسين، محمد نايف بلعاص، محمد ياسر دلوان، محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد، محمد موسى الطريحة، مرفت محمد صبحي توتو، مصطفى عبد الرحمن عبدي، مصطفى يحيى عكوش، مصعب خليل شيخ جدعان الهفل، مضر وفيق حمدان، منذر أحمد سراس، مهرب محمد الحمود، ناصر محمد خير الحريري، نجوى بهجت قصاص، نوار الياس نجمة، هدى عبد الباسط أتاسي، هيثم يوسف المعسعس، وديع محمد حاج حمود، ياسر سليمان منصور، يحيى محمد عماد إبراهيم، عبد الكريم أحمد بركات، عبد المنعم محمد الناصيف، عبد الحكيم حواس بشار، عبد الله زهير الزايد، علاء حسين الموسى، عماد يعقوب برق، عمر فواز المحمد، عيسى محمد إبراهيم، فاطمة عبد اللطيف اليوسف، فاطمة محمد حيدر.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل يتضمن 23 من الأعيان و47 من الكفاءات، بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه، مع توزيع جغرافي يشمل مختلف المحافظات السورية على النحو التالي: إدلب 5، حمص 6، الحسكة 7، درعا 4، الرقة 3، دمشق 5، القنيطرة 2، دير الزور 6، اللاذقية 4، ريف دمشق 5، حلب 14، طرطوس 2، حماة 5، والسويداء 2.

وأشار الأحمد إلى أن مدة دورة مجلس الشعب وفق الإعلان الدستوري تبلغ 30 شهراً (سنتين ونصف) قابلة للتمديد.

كما أعلن أن الجلسة الأولى لمجلس الشعب ستُعقد يوم الإثنين 6 يوليو 2026، وتتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء، ثم انتخاب المكتب الرئاسي، يليها تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي للمجلس.

وأكد في ختام تصريحاته أن الرسالة الأساسية من تشكيل الثلث المكمل هي خلق مزيج بين من بذلوا التضحيات وبين الكفاءات والخبرات الوطنية، مع تعزيز تمثيل المرأة التي لعبت دوراً كبيراً في مختلف المراحل.