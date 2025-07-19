سوريا.. استمرار الاشتباكات في السويداء رغم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار

بدأت قوات الأمن السورية الانتشار في مناطق محافظة السويداء لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تستمر الخروقات والاشتباكات بعد ساعات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وأكدت وكالة “سانا” استمرار الاشتباكات، حيث بدأت قوات الأمن الداخلي انتشارها في بلدة ولغا بريف السويداء الغربي، كما تم تسجيل انتشار مماثل في قرية المزرعة المجاورة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر مطلع أن القوات بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار التي تشمل فض الاشتباك، استعادة الاستقرار، الإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المحتجزين.

وأشار المصدر إلى تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من التفاهمات.

وأضاف أن المرحلة الثالثة ستبدأ بعد تثبيت التهدئة، بتفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي بشكل تدريجي ومنظم في جميع أرجاء المحافظة، بما يضمن سيادة القانون تحت مظلة الدولة.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت سابقًا وقف إطلاق النار في السويداء بين عشائر البدو والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بالاتفاق تحت طائلة المساءلة، فيما أظهرت حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى إلى 940 شخصًا خلال أسبوع من القتال.

ساعر يهاجم الشرع: خطابه يدعم الجهاديين ويلقي باللوم على الضحايا الدروز

شن وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر هجومًا حادًا على رئيس سوريا أحمد الشرع عقب خطابه التلفزيوني الذي اتهم فيه إسرائيل بالتآمر على سوريا في أحداث السويداء.

وكتب ساعر عبر منصة “إكس” أن خطاب الشرع كان بمثابة دعم للمهاجمين الجهاديين، واصفًا القبائل البدوية التي تحدث عنها الشرع بأنها “رمز للقيم والمبادئ النبيلة”، كما ألقى اللوم على الأقلية الدرزية التي تعرضت للهجمات.

وأضاف ساعر أن الشرع أعاد طرح نظريات المؤامرة والاتهامات ضد إسرائيل، مشيرًا إلى خطورة الوضع في سوريا بالنسبة للأقليات مثل الأكراد والدروز والعلويين والمسيحيين، والتي تكرر تعرضها للتهديد خلال الأشهر الماضية.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن المجتمع الدولي مسؤول عن ضمان أمن وحقوق الأقليات في سوريا، وربط قبول سوريا في المجتمع الدولي بحماية هذه الأقليات.

من جهته، أكد الرئيس السوري في خطابه أن الدولة نجحت في تهدئة الأوضاع رغم صعوبتها، متهمًا إسرائيل بتصعيد التوتر عبر قصف جنوب البلاد ومؤسسات الحكومة في دمشق، ومشيرًا إلى موقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين الرافض لهذه الانتهاكات.

وقال الشرع إن مجموعات مسلحة في السويداء شنت هجمات انتقامية ضد القبائل البدوية، ما دفع العشائر الأخرى إلى التكاتف لفك الحصار عنها.