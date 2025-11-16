سوريا.. اشتباكات السويداء مستمرة المحافظ يؤكّد: الأمن غائب بسبب الفصائل

أكد مصطفى بكور، محافظ السويداء جنوبي سوريا، أن بعض الفصائل داخل المحافظة لا ترغب في استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الأمن غير موجود بسبب هذه المجموعات التي تعيق عمليات الترميم وإعادة تأهيل المرافق.

وأوضح بكور في تصريحات لقناة العربية، أن هذه الفصائل تهدد بتخوين وهدر دم أي شخص يدعو للتهدئة، مع غياب أي محاسبة للقتلة داخل المحافظة، مشيرًا إلى رصد عمليات تهريب أسلحة من بعض المناطق المفتوحة إلى داخل السويداء.

وأضاف المحافظ أن لجنة التحقيق في أحداث يوليو الماضي داخل السويداء تعمل على استكمال مهامها لاحتواء الأزمة وإعادة الاستقرار، مؤكدًا أن الحوار يبقى السبيل لحل الأزمة في المحافظة.

وكانت محافظة السويداء شهدت في يوليو تصعيدًا غير مسبوقًا تمثل بهجوم واسع نفذه مسلحون من بعض العشائر مدعومين بعناصر من القوات الحكومية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن تدمير وحرق نحو 35 قرية وتهجير آلاف العائلات، وسط وقوع مجازر راح ضحيتها المئات من المدنيين.

وعقب هذه الأحداث، أصدرت رئاسة الجمهورية السورية قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في التورط المحتمل لعناصر حكومية ومسلحين من العشائر في الانتهاكات والمجازر التي هزّت الرأي العام المحلي والدولي.

اشتباكات في السويداء بين قوى الأمن الداخلي وعصابات متمردة عقب خرق وقف إطلاق النار

أفادت قناة الإخبارية السورية بوقوع اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي وما وصفتها بـ”العصابات المتمردة” في محافظة السويداء، بعد خرق هذه المجموعات لوقف إطلاق النار مرة جديدة.

واتهم مصدر سوري القوات الموالية لشيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري بالاستمرار في اعتداءاتها على قوات الأمن العام في الريف الغربي للمحافظة لليوم الثالث على التوالي. ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة، فيما نشرت صفحات محلية مثل “الراصد” و”السويداء 24″ معلومات مفادها استمرار الاشتباكات العنيفة في الريف الغربي للسويداء، عقب خروقات استهدفت قرية المجدل، واستخدام القوات للطيران المسير والسلاح المتوسط والهاون، مع محاولات فتح جبهات جديدة باتجاه مدينة السويداء والقرى المحاذية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين السويداء ودمشق، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في يوليو الماضي، حيث يعيش آلاف المهجرين على أمل العودة إلى ما بقي من بيوتهم.

وأكد حكمت الهجري في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” أن “رؤيتنا تقوم على الاستقلال التام لمحافظة السويداء”، مشيراً إلى أن عدد المختطفين يتجاوز 600 شخص بينهم نساء، وأن الحكومة في دمشق تعرقل أي مفاوضات بشأنهم، ولم تلتزم بإخلاء القرى المنكوبة، متمسكة بتزييف الحقائق بحسب قوله.