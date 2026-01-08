سوريا.. اشتباكات حلب تتوسع و«العفو الدولية» تحذر!

نفت قوى الأمن الداخلي في حلب الأسايش التابعة للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا صحة الأنباء المتداولة بشأن التوصل إلى تهدئة في مدينة حلب، وحذرت من هجوم واسع خلال الساعات المقبلة، في وقت تتزايد فيه المخاوف الإنسانية من اتساع رقعة النزوح.

وأوضح المركز الإعلامي للأسايش أن الحديث عن تهدئة يندرج ضمن حملة تضليل إعلامي تهدف إلى خداع الرأي العام والتغطية على ما وصفه بجرائم الفصائل الموالية لحكومة دمشق، مؤكدًا أن جميع المبادرات التي طرحتها الأسايش للوصول إلى وقف التصعيد لم تحقق أي نتيجة بسبب إصرار القوات الحكومية على الحل العسكري.

وأشار البيان إلى أن القصف استمر حتى الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 7 يناير 2026، مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق الأحياء السكنية، وذكر أن القوات الحكومية شنت أربع هجمات متتالية باستخدام الدبابات والمدرعات، وجرى التصدي لها من قبل قوى الأمن الداخلي بدعم من سكان الأحياء.

وأكدت الأسايش أن سكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية يتمسكون بمنازلهم ويرفضون أي محاولات للتهجير القسري، مشددين على أن إرادة الصمود أقوى من سياسات القصف والحصار والتهديد بالقوة، وحمّل البيان الجهة المهاجمة كامل المسؤولية عن أي تداعيات خطيرة قد تنجم عن استمرار التصعيد.

وفي السياق نفسه، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء النزوح المستمر للسكان عقب الاشتباكات الدامية في أحياء ذات غالبية كردية في حلب، محذرة من تصعيد إضافي بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد.

وأكدت المنظمة في بيان صادر الأربعاء 6 يناير 2026 أن التطورات الميدانية تثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المدنيين، ودعت إلى وقف الهجمات التي تستهدف الأحياء السكنية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ميدانيًا، أعلنت محافظة حلب فتح ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود عبر منطقتي العوارض وشارع الزهور، بعد تنسيق مع الجيش السوري، وذلك لمدة ثلاث ساعات يوم الخميس.

وشهدت محاور الأشرفية اشتباكات عنيفة بعد منتصف الليل شملت قصفًا بالراجمات والمدفعية والطائرات المسيّرة، وأدت إلى أضرار مادية واسعة في أحياء بني زيد والشقيف.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفر التصعيد منذ الثلاثاء عن مقتل 15 شخصًا بينهم 10 مدنيين، إضافة إلى إصابة 60 آخرين، ومقتل خمسة عسكريين من الطرفين.

وفي تطورات موازية، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات المسلحة السورية تتولى تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب في حلب بشكل منفرد، مؤكدة أن أنقرة تتابع التطورات عن كثب.

كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إحباط تقدم للجيش السوري على محور الكاستيلو شمالي حلب، بينما تحدثت وسائل إعلام سورية عن استهداف الجيش التركي مواقع وتحركات لقسد في رأس العين شمال شرقي سوريا.