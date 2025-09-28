سوريا.. اقتراح ضابط من قسد لتولي حقيبة «وزارة الدفاع» والسويداء تعلن بدء مرحلة جديدة

كشفت الرئيسة المشتركة للعلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، عن مقترح بتولي قائد “قسد” مظلوم عبدي أو أحد ضباطها منصب وزير الدفاع أو رئيس الأركان السوري.

وقالت أحمد في حديث لقناة “العربية” الإخبارية إن المفاوضات مع الحكومة السورية في دمشق ما زالت في مرحلة تبادل الأفكار، مشيرة إلى أن اجتماعات اللجان التقنية لم تُعقد بعد.

وأضافت أن هناك خلافين أساسيين يتعلقان بمستقبل العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري الجديد وآلية الاندماج العسكري، إضافة إلى شكل النظام السياسي المرتقب بين المركزية واللامركزية.

وأكدت أحمد أن دمشق لم تُعطِ أي جواب حتى الآن بشأن المقترح، مشددة على أن المناقشات لا تزال في بداياتها.

محافظة السويداء تعلن بدء “مرحلة جديدة” من العمل التنموي والخدمي

أعلنت محافظة السويداء في جنوب سوريا، السبت، الانتقال إلى مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتطوير الخدمات في المحافظة.

وجاء في بيان المحافظة أن استتباب الأمن في المناطق الخاضعة لإدارة الدولة في الريف الغربي والشمالي والشرقي يشكل قاعدة أساسية لمرحلة التنمية القادمة، وقد تحقق ذلك بجهود نوعية من قوى الأمن الداخلي.

ووجهت المحافظة رؤساء الوحدات الإدارية والبلديات للبدء بإعداد تقييم شامل لواقع الخدمات في القرى والبلدات لتحديد الاحتياجات الأساسية وضمان توفير بيئة مناسبة لعودة الأهالي بشكل آمن وكريم.

وأكد البيان أن القرى والبلدات خالية من أي مظاهر مسلحة أو وجود غير شرعي، ما يعزز فرص الاستقرار ويتيح تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل والخدمات دون عوائق أمنية.

وأوضحت المحافظة أن المرحلة الجديدة تتطلب أعلى درجات التنسيق والجدية، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف معاناة الأهالي وتمكينهم من استعادة حياتهم الطبيعية في بيئة آمنة ومحفزة.