سوريا.. اكتشاف 163 جثة بعدّة مقابر جماعية في درعا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، “العثور على 4 مقابر جماعية في محافظة درعا جنوبي سوريا خلال أيام، تضم رفات 163 جثة”.

ووفق المرصد، أمس السبت، “عثر سكان على 5 جثث في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، والأربعاء عثر على مقبرة جماعية تضم رفات 31 شخصا مجهولي الهوية في مزرعة الكويتي قرب مدينة إزرع، في ريف درعا الأوسط”.

وبحسب المرصد، في 22 ديسمبر الماضي، “عثر على رفات 93 شخصا، من بينهم أطفال ونساء، وفي 16 ديسمبر، فقد اكتشف سكان مقبرة جماعية تضم 34 جثة لأشخاص مجهولي الهوية، على أطراف مدينة إزرع أيضا”.

وطالب المرصد “بفتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن هوية الضحايا، وتقديم المسؤولين عن هذه قتلهم إلى العدالة”.

بلينكن: واشنطن تدعم انتقالا سلميا للسلطة في سوريا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “المباحثات أكدت على تسوية الأوضاع سلميا في سوريا”.

كما أكد الجانبان “على أهمية تشكيل حكومة تمثل الشعب السوري وتتحمل المسؤولية أمامه”.

وأجرى عبد العاطي، اتصالاً هاتفيًا بنظيره السوري أسعد الشيباني، قبل أيام، أكد خلاله “دعم مصر الكامل لتطلعات الشعب السوري المشروعة”.