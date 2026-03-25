سوريا.. الأحياء السكنية «تحت الماء» ومئات الأسر تبحث عن مأوى

شهدت مدينة الحسكة السورية موجة فيضانات غير مسبوقة بعد ارتفاع منسوب نهر الخابور، ما أدى إلى غمر مئات المنازل في الأحياء المجاورة وإجبار العائلات على البحث عن مأوى آمن بعيداً عن المياه الغادرة.

وتركزت الأضرار في أحياء المريديان والنشوة الشرقية والليلية وغويران والعزيزية، وفق ما نقلت وسائل إعلام سورية، حيث غمرت مياه النهر سريره بالكامل قبل أن تتسرب إلى الشوارع والمنازل، مخلفة مشاهد مروعة من الدمار والخسائر المادية.

وقال قائد العمليات في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أسامة عربو، إن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة كبيرة في تصريف المياه بسبب ضعف انحدار الأرض وكثرة روافد النهر، ما يزيد من مساحة الغمر ويضاعف حجم الكارثة.

وفي تحرك عاجل، أعلن الهلال الأحمر السوري عن مشاركة فرقها في إجلاء عدد من العائلات من حي المريديان إلى مناطق أكثر أماناً، وسط استمرار ارتفاع المياه مساء الاثنين وتسربها إلى المنازل، في عملية إنقاذ تهدف لحماية السكان والتخفيف من آثار الفيضان.

وتثير هذه الفيضانات المخاوف من استمرار الأضرار مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار وارتفاع منسوب المياه، ما يستدعي تحرك الجهات المختصة لتقديم المساعدات الفورية للأهالي المتضررين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية من مأوى وغذاء ودواء.