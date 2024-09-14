سوريا.. الأسد يكلف الجلالي بتشكيل الحكومة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، مرسوماً بتكليف وزير الاتصالات السابق محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة.

وستحل هذه الحكومة محل أخرى انتهت ولايتها وتتولى مهام تصريف الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف يوليو الماضي.

وأمس أجرى الأسد بصفته الأمين العام لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي»، مشاورات مع القيادة المركزية للحزب حول تكليف رئيس لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الوزارة الجديدة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن الجلالي شغل منصب وزير الاتصالات من عام 2014 إلى 2016، ويخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 بسبب مشاركته في «المسؤولية عن القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين».

ويعاني غالبية السوريين من أوضاع معيشية صعبة وانقطاع بالتيار الكهربائي وانهيار بقيمة العملة الوطنية نتيجة الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.