سوريا.. الباحثون عن الشهرة إعلاميا يبتزون الفقراء

في حادثة مؤسفة وقعت في سوريا، أقدم شاب على ابتلاع مجموعة من “الولاعات أو ما تسمّى القداحات”، بعد رؤيته إعلانا يشترط ابتلاع “القداحات”، للحصول على “جهاز موبايل.

وذكرت صحيفة تشرين السورية، أن شابا يدعى (م .ق)، طلب “هاتف جوال”، من أهله فرفضوا، ليقرأ في أحد الصفحات إعلانا جاء فيه: “إذا أردت أن تحصل على جوال فابلع قداحة”، فقام الشاب بابتلاع ثماني “قداحات” أملا منه أن يحصل على رغبته.

وذكرت الصحيفة أنه تم إسعاف الشاب إلى مشفى ابن النفيس بدمشق بعد معاناة تنفسية وهضمية شديدة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوضع المعيشي المتردي في سورية، جعل بعض الباحثين عن الانتشار الإعلامي يبتزون الفقراء لظهور إعلامي غير لائق مقابل الحصول على بعض المال أو الهدايا.

والجدير ذكره أيضا، أن متوسط الدخل في سورية اليوم لايتعدى 30 دولارا في الشهر، بينما سعر أرخص جهاز “موبايل”، يتجاوز في سوريا اليوم نحو 100 دولار.