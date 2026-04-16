بعد انسحاب «التحالف الدولي».. الجيش السوري يتسلم قاعدة جديدة بالحسكة

أفادت صحيفة “الوطن” السورية نقلًا عن مصادر مطلعة بانسحاب قوات التحالف الدولي بشكل كامل من قاعدة “قسرك” الواقعة في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، مع تسليمها إلى الجيش العربي السوري في خطوة تعكس تحولات ميدانية لافتة في المنطقة.

وذكرت المصادر أن وحدات من الفرقة 60 التابعة للجيش السوري دخلت القاعدة فور مغادرة القوات الأمريكية، في إطار ترتيبات جديدة تعزز انتشار القوات المحلية.

وفي السياق ذاته، أوضح “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن عملية التسليم جرت عقب اجتماع في مدينة الحسكة ضم معاون وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية سيبان حمو وعددًا من القيادات الأمريكية، حيث جرى الاتفاق على نقل إدارة القاعدة إلى قيادة المنطقة الشرقية.

وأشار المرصد إلى أن نائب قائد الفرقة 60 الجنرال جيا كوباني تسلم القاعدة رسميًا، ضمن ترتيبات تهدف إلى ترسيخ دور التشكيلات المحلية في إدارة الملف الأمني والعسكري في شمال شرقي البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن عملية إعادة تموضع أوسع للقوات الأمريكية في سوريا، إذ تتجه القوات المنسحبة من القاعدة نحو الأردن، بالتوازي مع إعادة انتشار قوات التحالف الدولي في المنطقة وفق معطيات ميدانية جديدة.

وتأتي هذه التحركات ضمن مسار إعادة هيكلة القوى العسكرية المحلية، من خلال تشكيل ألوية جديدة بإشراف وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، استنادًا إلى تفاهمات جرى التوصل إليها بين الجانبين في 29 يناير الماضي.

وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن إعادة التموضع تتقاطع مع جهود مستمرة لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن هيكلية عسكرية منظمة، بما يعزز التنسيق بين القوى المحلية والمؤسسات العسكرية السورية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وكالة الأنباء السورية “سانا” تنفيذ عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة أسفرت عن إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم “داعش” شرق مدينة حلب.

وأوضحت الوكالة أن العملية أسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر بحوزة أفراد الخلية، التي تورطت في تنفيذ هجمات استهدفت قوات الأمن والعسكريين في المنطقة.

وتعكس هذه التطورات العسكرية والأمنية مسارًا متوازيًا تسعى من خلاله السلطات السورية إلى تعزيز الاستقرار وملاحقة التنظيمات المتطرفة، في ظل إعادة رسم موازين القوى في شمال وشرق البلاد.