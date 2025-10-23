سوريا.. الجيش الإسرائيلي يقصف ريف درعا الغربي

في تصعيد جديد في الجنوب السوري، أفادت قناة الإخبارية السورية، بأن القوات الإسرائيلية قصفوا شمال غرب قرية كويا في ريف درعا الغربي بثلاث قذائف متنوعة.

وأكدت القناة أن القصف تزامن مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة، في استمرار لما وصفته بـ “الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة” للسيادة السورية.

وتعتبر هذه الهجمات جزءًا من سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية خلال الأسابيع الماضية، والتي تركزت بشكل خاص في مناطق الجنوب السوري، بما في ذلك ريفي القنيطرة ودرعا.

يُذكر أن هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية تعد انتهاكًا واضحًا لـ اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى مبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وفي سياق متصل، كانت القوات الإسرائيلية قد نفذت عمليات توغل مماثلة في قرية جملة بمنطقة العارضة في 4 أكتوبر 2025، حيث استهدفت المنطقة بخمس آليات عسكرية وأقدمت على اعتقال أربعة شبان من القرية.

كما سبق أن توغلت القوات الإسرائيلية في قرية عابدين بحوض اليرموك بريف درعا في 30 سبتمبر 2025، حيث أقامت حاجزًا عسكريًا ودعمت العملية بخمس مركبات.

انطلاق الدفعة السادسة من عودة النازحين السوريين من لبنان

خطوة جديدة ضمن خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان، انطلقت الدفعة السادسة من هذه العودة، التي تنظمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع السلطات السورية وبدعم من مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.

وتم تجميع حوالي 400 نازح في مجمع رشيد كرامي في مدينة طرابلس شمال لبنان، ومن ثم تم نقلهم عبر قوافل حافلات إلى مدن سورية عدة، مثل درعا وحمص، عبر معبر العريضة الحدودي.

هذه الدفعة تأتي في إطار العودة التدريجية التي تهدف إلى ضمان ظروف إنسانية وأمنية مناسبة للعائدين، بالتنسيق التام مع المنظمات الدولية المختصة.

وفي هذا السياق، أكدت الجهات المعنية في لبنان وسوريا على أن العودة تتم بشكل آمن، مع تأكيد حقوق المواطنين العائدين وضمان سلامتهم طوال العملية.

وفي وقت سابق من يونيو 2025، كشفت الحكومة اللبنانية عن خطة متعددة المراحل لعودة النازحين السوريين، التي تشمل نوعين من العودة: منظمة وغير منظمة. في العودة المنظمة، يتم تسجيل الأسماء وتوفير وسائل النقل للعائدين مع منحهم 100 دولار، بينما في العودة غير المنظمة، يحدد النازحون موعد مغادرتهم ويقومون بتأمين وسيلة النقل بأنفسهم، مع حصولهم أيضًا على 100 دولار.

تراجع قوات الأمن السورية عن اقتحام مخيم الغرباء بعد تدخل مسلحين أوزبك لمساندة المهاجرين الفرنسيين

تراجعت قوات الأمن العام السورية عن قرار اقتحام مخيم الغرباء في منطقة حارم غرب إدلب، بعد تدخل مسلحين أوزبك ومن جنسيات أخرى من وسط آسيا لدعم المهاجرين الفرنسيين المتحصنين داخل المخيم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسبق أن شهدت مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي استنفاراً وتحشيدات واسعة من قبل قوات الأمن، خوفاً من اندلاع اشتباكات واسعة مع المقاتلين الأجانب.

وأوضح المرصد أن قوات الأمن تذرعت بسيطرة قائد كتيبة الغرباء، عمر ديابي المعروف باسم “أومسين”، على المخيم وفرض أحكامه الخاصة على سكانه بعيداً عن السلطات والمحاكم السورية.

وجاءت العملية الأمنية استجابة لشكاوى أهالي مخيم الفردان بشأن الانتهاكات الجسيمة، بينها اختطاف فتاة من والدتها، وفق ما ذكر العميد غسان باكير قائد الأمن الداخلي في إدلب. كما شهدت محاولات اقتحام المخيم سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين الأجانب وعناصر الأمن السوري.

وكانت الاشتباكات متقطعة طوال الليل وصباح الثلاثاء، وتراجعت حدتها بعد تدخل المقاتلين الأوزبك في المفاوضات. وسجل المرصد تحليق طائرات مسيرة في أجواء المخيم، مع إطلاق المهاجرين الفرنسيين نداء استغاثة لمقاتلين أجانب خلال التصادمات.

وفي بيان صادر عن فرقة الغرباء التابعة للمهاجرين الفرنسيين، زعمت الجماعة أن الحكومة السورية، بالتعاون مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، بدأت خطة تستهدف القضاء على المهاجرين الأجانب، مشيرة إلى أن المهاجرين الفرنسيين كانوا على رأس هذه الاستهدافات.