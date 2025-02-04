سوريا.. الحكومة تخفض «أسعار المحروقات» والغلاء على حاله!

خفضت الحكومة الانتقالية في سوريا، أسعار جميع المحروقات والمشتقات النفطية، على أن يبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة “الوطن” السورية، بأن “هذا التخفيض شمل أسعار المازوت والبنزين أوكتان 90 والبنزين أوكتان 95 والكيروسين وأسطوانة الغاز المنزلي والصناعي”.

وفقا لـ”الوطن”، حددت الحكومة السورية سعر:

لتر المازوت: 0.95 دولار.

لتر البنزين أوكتان 90: 1.1 دولار.

لتر البنزين أوكتان 95: 1.23 دولار.

لتر الكيروسين: 1.1 دولار.

أسطوانة الغاز المنزلي: 11.8 دولار.

أسطوانة الغاز الصناعي: 18.88 دولار.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، أصدرت في أواخر ديسمبر الماضي، نشرة رسمية حددت فيها أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك، بهدف ضبط السوق ومنع أي تجاوزات أو تلاعب بالأسعار، حيث حددت الوزارة السعر كالتالي:

لتر البنزين نوع أول: 1.16 دولار.

لتر المازوت نوع أول: 1.028 دولار.

المازوت المحسن: 0.698 دولار.

المازوت الصناعي: 0.535 دولار.

أسطوانة الغاز المنزلي: 12.28 دولارا.

يذكر أنه ورغم تحسن الليرة أمام سعر الصرف بشكل كبير وانخفاض أسعار المحروقات، غير أن واقع الأسواق وأجور كل شئ لا يزال على حاله.