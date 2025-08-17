سوريا.. الشرع يؤكد استحالة التقسيم ويشدد على وحدة الأراضي

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في جلسة حوارية بحضور وزراء وأكاديميين ووجهاء محافظة إدلب، أن تقسيم سوريا أمر مستحيل وغير وارد، مشيراً إلى أن عوامل التقسيم “غير متوافرة وشبه مستحيلة في سوريا”.

وقال الشرع: “من يطالب بالتقسيم في سوريا عنده جهل سياسي وحالم، وهذه الأفكار قد تؤدي بأصحابها إلى الانتحار”. وأضاف أن محاولات إنشاء كانتونات محلية أو تقسيمات داخلية ليست منطقية سياسياً أو عرقياً أو جغرافياً، مؤكداً على وحدة الأراضي السورية.

وحذر الشرع من التنافس السلبي على المناصب والتقاسم السياسي، مشدداً على أن ذلك يؤثر سلباً على بنية المجتمع، خصوصاً في مرحلة بناء الدولة التي تمر بظروف مختلفة.

كما أشار إلى صعوبة استقواء بعض الأطراف بقوى إقليمية مثل إسرائيل، موضحاً أن المنطقة الجنوبية ذات كثافة سكانية تجعل من الصعب على أي قوة خارجية السيطرة عليها.

وفيما يخص الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، أكد الشرع التزام الدولة بمحاسبة مرتكبي التجاوزات.

كما استقبل الشرع، اليوم السبت، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، في لقاء ركّز على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والدور المحوري الذي تؤديه الكنيسة في المجتمع السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن اللقاء تناول التأكيد على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز أواصر التفاهم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، بما يسهم في صون السلم الأهلي وإرساء أسس راسخة للوحدة الوطنية.

انفجار عبوة ناسفة في سيارة قديمة غرب دمشق دون وقوع إصابات

شهد حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق، مساء السبت، انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة قديمة، دون أن تُسجل أي إصابات، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) والتلفزيون السوري.

وأكدت مصادر أمنية أن الانفجار وقع على أوتستراد المزة، بالقرب من فندق “غولدن المزة”، حيث شوهدت سيارات الإسعاف في الموقع، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

وأوضح العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، أن “العبوة الناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة من نوع ‘أوستن’، مركونة منذ فترة طويلة في المكان”، مشيرًا إلى عدم وقوع أضرار بشرية أو مادية.

وأضاف عاتكة أن الفرق الميدانية المختصة تواصل تمشيط المنطقة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي أعمال تخريبية محتملة.

وقد تداولت حسابات إخبارية محلية مقاطع فيديو وصورًا توثق لحظة الانفجار وبقايا السيارة المتفحمة، وسط حالة من الترقب والحذر في محيط الحي.

ويُعتبر حي المزة من أكثر المناطق حساسية في دمشق، إذ يضم عددًا من المقار الأمنية والسفارات والمنظمات الدولية. وتشهد المنطقة بين الحين والآخر حوادث أمنية مشابهة.

الجيش اللبناني ينفي اختراق أجوائه للأراضي السورية ويؤكد الالتزام بالحدود

نفى الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول اختراق طائراته العسكرية للأجواء السورية.

وأكد الجيش، في بيان رسمي، أن وحداته المنتشرة على الحدود تقوم بمهامها الروتينية في المراقبة والحراسة، مع التزام كامل بسيادة الأراضي اللبنانية وحدودها الدولية. وأضاف البيان أن التنسيق يتم بشكل مستمر ومباشر مع الجانب السوري عبر القنوات الرسمية لمتابعة أي تطورات أمنية في المنطقة الحدودية.

ودعت قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها، والاعتماد حصريًا على البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العسكرية، مشددة على جاهزية قواتها لمواجهة أي تهديدات وضمان استقرار المنطقة الحدودية.