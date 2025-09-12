سوريا.. الشرع يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بدمشق ويبحث آفاق التعاون

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي، اليوم الجمعة في قصر الشعب بدمشق، الأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية وعقيلته سوزان، بحضور المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس باراك.

وحضر اللقاء الوفد المرافق للأدميرال الأمريكي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. ووفق بيان الرئاسة السورية، تناول الاجتماع آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأكد البيان أن اللقاء عكس أجواء إيجابية وحرصًا مشتركًا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات.

كما جرى خلال اللقاء بين عقيلتي الطرفين التركيز على القضايا الإنسانية والاجتماعية، في إطار تعزيز دور المرأة في بناء جسور التفاهم بين الشعوب.

ويذكر أن الأدميرال كوبر تولى مهامه على رأس القيادة المركزية الأمريكية في 9 أغسطس الماضي، خلفًا للجنرال مايكل كوريللا.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال خلايا تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا وسوريا تدين الغارات الإسرائيلية على حمص واللاذقية

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن اعتقال خلايا مخربين في سوريا خلال الأشهر الماضية، قالت إنها كانت تدار بواسطة العمليات الخاصة لفيلق القدس الإيراني.

ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي بياناً أكد فيه أن الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل، وأنه تم القبض على شخصين من أبرز العناصر المؤثرة في تهريب الأسلحة من إيران إلى الضفة الغربية والجبهة الشمالية.

وأضاف أدرعي أن فيلق القدس يستغل أوضاع اللبنانيين والسوريين لتجنيدهم عبر الرشوة والكذب لتنفيذ عمليات تعرض حياتهم للخطر.

في المقابل، أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، واعتبرتها انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار سوريا الإقليمي.

وأكدت دمشق أن هذه الهجمات تندرج ضمن سلسلة التصعيدات الإسرائيلية ضد الأراضي السورية، مشددة على رفضها أي محاولة للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني.

ودعت سوريا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف واضح لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وضمان احترام سيادة البلاد.

الداخلية السورية تعلن القبض على قاتل نائب عميد كلية الطب بجامعة حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، القبض على المدعو (ن. ك) المتهم بقتل الدكتور باسل زينو، نائب عميد كلية الطب البشري بجامعة حلب، إثر خلاف عائلي متعلق بالميراث.

وجاء في بيان الوزارة أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب باشرت التحقيق فور وقوع الحادث أمام عيادة الضحية في حي الجميلية مطلع سبتمبر، وأسفر إطلاق النار عن وفاة الدكتور زينو.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت تورط أحد أقارب الضحية، وتم رصد مكانه في ريف دمشق حيث ألقي القبض عليه، تمهيدًا لتحويله إلى حلب لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى القضاء المختص.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي متابعة القضية حتى تحقيق العدالة، بينما أكدت شقيقة المغدور في مقطع فيديو أن الدافع وراء الجريمة خلافات عائلية تتعلق بالميراث، وأن منفذ الجريمة هو ابنها وخال القاتل.