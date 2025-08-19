سوريا.. الشرع يستقبل وفداً من الكونغرس الأمريكي في دمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي، في لقاء هو الأول من نوعه منذ سنوات بين الجانبين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بأن اللقاء جرى في العاصمة دمشق، بحضور كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الداخلية أنس خطاب، دون الكشف عن تفاصيل النقاش أو الملفات التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع.

ويضم الوفد الأمريكي عضوي مجلس الشيوخ ماركواين مولين وجوني إرنست، إلى جانب عضوي مجلس النواب جايسون سميث وجيمي بانيتا، في إطار جولة إقليمية تشمل عددًا من دول الشرق الأوسط.

وكان الوفد قد زار العاصمة الأردنية عمّان يوم أمس، حيث التقى بالملك عبد الله الثاني، الذي شدد على “متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعميقها”.

وتناول اللقاء في الأردن أبرز التطورات في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا، حيث أكد الملك عبد الله على أهمية دعم جهود الدولة السورية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

عقدت وزارة الخارجية السورية اجتماعًا مع قيادات الأمم المتحدة في سوريا ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في محافظات الجنوب، وبالأخص في السويداء ودرعا.

ودعت الوزارة خلال الاجتماع إلى تكثيف الدعم الإنساني للمتضررين، وتعزيز آليات التنسيق والبرمجة، وزيادة التمويل الموجه للبرامج الإنسانية، مشيدة بمبادرة برنامج الأغذية العالمي لاعتماد نظام توزيع شامل للمساعدات الغذائية والذي حصل على الموافقة الرسمية من الحكومة السورية.

وأكدت الوزارة أن الحكومة لم تفرض أي قيود على دخول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن القوافل التي تنقلها الجهات الإنسانية المختلفة تحركت دون أي عوائق، وتشمل مواد غذائية وطبية وإغاثية، بالإضافة إلى الطحين والوقود اللازم لتشغيل الأفران وأبراج الاتصالات.

كما أشارت إلى أن الشركاء الإنسانيين تمكنوا من تسيير أكثر من 12 قافلة مساعدات إلى محافظة السويداء خلال أقل من شهر، بمعدل قافلة كل يومين، ما يعكس أولوية الحكومة للاستجابة الإنسانية.

وأعلنت الوزارة عن تحرك قوافل جديدة برفقة فرق أممية خلال الأيام القادمة، وتقديم الأذونات لحركة أكثر من 140 موظفًا من الوكالات الأممية إلى محافظتي السويداء ودرعا.

في سياق متصل، وصلت اليوم قافلة مساعدات إغاثية وغذائية للهلال الأحمر العربي السوري إلى جسر بلدة نامر في ريف درعا، متجهة إلى محافظة السويداء

مقتل عنصرين من الأمن الداخلي في طرطوس وسط استمرار التوترات الأمنية بالساحل السوري

أعلن مصدر أمني سوري في مدينة طرطوس، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين من قوات الأمن الداخلي بعد إطلاق نار مباشر عليهما أثناء تفتيش سيارة مشبوهة على جانب الطريق.

وأوضح المصدر أن المسلحين المجهولين لاذوا بالفرار، فيما تتواصل جهود الجهات المختصة لتعقب السيارة وتحديد هوية الفاعلين لتقديمهم للقضاء.

التحقيق الطبي يكشف سبب وفاة الشاب يوسف لباد في دمشق

أعلن المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، أن وفاة الشاب يوسف محمد لباد (32 عاماً) نجمت عن نقص الأكسجة الدماغية نتيجة نوبة اختلاجية، مؤكداً أن التحقيقات أُغلقت وأُحيلت إلى القضاء المختص.

وأوضح القاضي خطاب لوكالة “سانا”، أن اللجنة الطبية الثلاثية التي شكلت في 31 يوليو الماضي كشفت أن النوبة الاختلاجية كانت نتيجة تعاطي المتوفى مادتي الأمفيتامين المخدرة والفلوكستين (مضاد للاكتئاب)، إلى جانب حالة نفسية متوترة وهياج خلال فترة الوفاة.

وأشار التقرير الطبي إلى أن الإصابات الظاهرية الطفيفة، مثل السحجات والكدمات السطحية، لم تكن سبب الوفاة، ولم تسجل أذيات داخلية خطيرة.

كما أوضحت النتائج وجود المادتين المخدرة والدوائية في معدة المتوفى، وأن التفاعل بين الحالة النفسية والمواد كان المحفز الرئيسي للنوبة.

وربطت اللجنة بين العلامات التشريحية على الجثمان، مثل احتقان الوجه والنزوف النمشية والذمة الرئوية، ونقص الأكسجة الدماغية التي أدت إلى الوفاة.

وأثارت وفاة يوسف لباد، التي وقعت نهاية يوليو عند الجامع الأموي بدمشق، تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تابعت الجهات المختصة التحقيق منذ اللحظة الأولى لضمان كشف الحقيقة.

الأمن السوري يضبط شحنة صواريخ غراد ويعلن مقتل عنصرين في طرطوس

أعلنت قيادة قوات الأمن الداخلي في محافظة حمص عن ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد كانت في طريقها لعبور الحدود السورية إلى لبنان.

وأوضحت قناة “الإخبارية” السورية أن قوات الأمن نفذت كميناً قرب الحدود اللبنانية، وتمكنت من مصادرة الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

في سياق منفصل، أفاد مصدر أمني في مدينة طرطوس بأن عنصرين تابعين لقوات الأمن الداخلي قتلا صباح اليوم إثر تعرضهما لإطلاق نار مباشر من سيارة مشبوهة أثناء محاولتهما تفتيشها.

وأضاف المصدر أن المسلحين المجهولين لاذوا بالفرار، فيما تعمل الجهات المختصة على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

مصرف سوريا المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية ويعتبرها غير قانونية

دمشق | 19 أغسطس 2025

حذر مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، المواطنين من التعامل بالعملات الرقمية أو الاستثمار بها، مؤكداً أنها “غير قانونية وغير معتمدة من قبله، وأن أي عمليات بيع أو شراء تتم بها تعد باطلة من الناحية القانونية”.

وأوضح المصرف أن العملات الرقمية تعتمد على “أكواد رقمية افتراضية” يتم تداولها إلكترونياً عبر الإنترنت دون أي إشراف أو ترخيص رسمي، مشيراً إلى المخاطر المرتبطة بها مثل غياب التنظيم القانوني، إمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، وصعوبة استرداد الأموال في حال الخسارة.

وأكد المصرف أيضاً انتشار عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بهذه العملات، سواء عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الرقمية، مستغلة ضعف وعي بعض المستخدمين بكيفية التعامل مع هذه التقنية.

وأشار البيان إلى التقلبات السعرية الكبيرة للعملات الرقمية، والتي قد تؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين، خصوصاً في ظل أوضاع السوق غير المستقرة، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء وعود الأرباح السريعة، وعدم التعامل أو الاستثمار بهذه العملات، مع التأكيد على أن أي تعامل يقع على مسؤولية المتعاملين وحدهم.

ويذكر أن العملات الرقمية، مثل “البيتكوين”، تعتمد على تكنولوجيا البلوك تشين ولا تخضع لسلطة مركزية، وتختلف الدول في تعاملها معها، بين اعتمادها كوسيلة دفع قانونية أو فرض قيود صارمة أو حظر كامل بسبب مخاوف من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتقلبات الكبيرة في أسعارها.