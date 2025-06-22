سوريا.. 8 قتلى وعشرات الجرحى في هجوم إرهابي على كنيسة بدمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، هجومًا إرهابيًا داميًا استهدف كنيسة “مار إلياس” في حي الدويلعة شرقي المدينة، حيث أقدم انتحاري على إطلاق النار باتجاه المدنيين أثناء الصلاة، قبل أن يفجّر نفسه بواسطة حزام ناسف، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن المهاجم اقتحم الكنيسة في وقت الذروة، وأطلق النار على المصلين، قبل أن يفجر نفسه داخل الكنيسة، ما أدى إلى مقتل 15 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع نظرًا لخطورة الإصابات، وفق ما أفاد الدفاع المدني السوري.

وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي خلّفه التفجير داخل الكنيسة، في حين هرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى الموقع، وباشرت عمليات الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وأكدت مصادر طبية أن بعض الجرحى في حالة حرجة، ما يثير المخاوف من ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

الشرع يقرّ زيادة بنسبة 200% على رواتب العاملين والمتقاعدين

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (102) لعام 2025، القاضي بمنح العاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات التقاعدية زيادة مالية قدرها 200% من أصل الرواتب والمعاشات المقطوعة.

وبموجب المرسوم، تُطبق الزيادة على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى شركات ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية، وجهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.

كما شملت الزيادة أصحاب المعاشات التقاعدية الخاضعين لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث ستُضاف نسبة الـ200% إلى أصل المعاش التقاعدي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه البلاد تحركات اقتصادية لاحتواء الضغوط المعيشية، وسط تقارير أشارت إلى موافقة أمريكية على مبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام السوري، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.

وكان الرئيس الشرع قد أكد مؤخراً أن الحكومة تدرس رفع الرواتب بنسبة تصل إلى 400%، إضافة إلى إلغاء نظام التجنيد الإلزامي في الجيش السوري، ضمن سلسلة إصلاحات إدارية واقتصادية يجري تنفيذها في إطار ما وصفه بـ”نهج الدولة الجديد لإعادة بناء سوريا على أسس العدالة والكرامة الاجتماعية”.

سوريا تعين الفنان جهاد عبده مديراً عاماً للمؤسسة العامة للسينما.. عودة مؤثرة للساحة الفنية

أصدر وزير الثقافة السوري محمد صالح قراراً بتكليف الفنان السوري العالمي جهاد عبده بمنصب مدير عام المؤسسة العامة للسينما، في خطوة تعكس توجهات جديدة تعزز من دور السينما في إعادة بناء الهوية الوطنية والتعبير الفني الحر.

وفي أول تصريح له بعد التكليف، عبّر عبده عن فخره واعتزازه بالعودة إلى وطنه سوريا، مؤكداً أن السينما ليست مجرد ترف بل ضرورة فكرية وثقافية.

وقال: “السينما هي أنجع سلاح فكري، قادرة على مد الجسور وبعث الحياة في حكايات قُمعت لعقود”.

وأوضح أن هدفه هو جعل السينما “صوت الناس لا السلطة، ومرآة التنوع لا أداة وحدة قسرية”، مع اهتمام خاص بتسليط الضوء على كل منطقة وثقافة في سوريا بلا تهميش.

جهاد عبده، المولود في دمشق عام 1962، قضى سنوات طويلة في العمل الفني على الصعيدين المحلي والدولي، حيث اشتهر بمشاركته في أفلام عالمية بارزة مع نجوم كبار مثل توم هانكس ونيكول كيدمان. كما حقق نجاحات في عالم الأفلام القصيرة التي تناولت قضايا اللجوء، وحاز أحدها على جائزة أوسكار طلابية.

وبعد سنوات من الغربة والعمل في هوليوود، يعود عبده ليحمل راية السينما السورية برؤية جديدة تهدف إلى “إعادة رسم صورة سوريا في وعي العالم، ليس كأرض حرب، بل كمهد للمواهب والقصص والطاقات الإنسانية”. ويؤمن بأن السينما هي أداة أساسية لتضميد الجراح وتوثيق الحقيقة، وفتح نوافذ على العالم.