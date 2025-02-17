سوريا.. «الشرع» يلتقي وجهاء اللاذقية و«الشيباني» يشارك بمؤتمر «العلا» في السعودية

نقلت مصادر خاصة أن الرئيس أحمد الشرع التقى، الأحد، مجموعة من الشخصيات المؤهلة للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني السوري، والوجهاء، في فندق روتانا باللاذقية.

وذكرت المصادر الخاصة لموقع “تلفزيون سوريا”، أن عملية الحوار الوطني ستبدأ يوم غد الاثنين في مبنى المحافظة (اللاذقية). وحسب المصادر، تناول اللقاء عدة مواضيع أهمها الحوار الوطني والمحاسبة والعدالة الانتقالية.

وتحدث الرئيس السوري عن عدالة على “مستوى المجتمع وعدالة على المستوى العسكري”، مؤكدا أن كل من تلطخت يداه بالدم سيحاسب، كما قال الشرع: “رضيتم طريقنا في النصر أفلا ترضون طريقنا في العدالة”، وفق ذات المصادر.

وطلب الشرع من الشعب المساعدة في إعادة بناء الدولة، مشددا على ضرورة الاستفادة من الاقتصاديين السوريين والخبرات السورية، وعدم الاعتماد على الخبرات الخارجية.

وأفادت المصادر لـ”تلفزيون سوريا”، بأن الرئيس السوري لم ينكر وجود أخطاء، مؤكدا أنهم يحاولون قدر الإمكان ضبطها، منوها أنه لم يتوقع أحد سقوط النظام بأقل الخسائر الممكنة.

هذا وأكد الشرع أن الدولة السورية ستعيد إحياء مدينة اللاذقية لتكون “عروس البحر” مجددا، وفقا المصادر.

من جهته، طلب الحضور من الشرع الاستفادة من سواحل سوريا ودعمها لتكون وجهات سياحية، والاستفادة من موارد البلاد.

وذكرت المصادر أن لجنة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني بدأت عمليات اختيار الشخصيات المؤهلة للمشاركة في المؤتمر من مدينة اللاذقية، لافتة إلى أن “عملية الاختيار تركز على الكفاءة والتنوع الثقافي الموجود في المحافظة، كما أنها ستشمل الفئات الشابة”، وأن “العملية ستبدأ على شكل جلسات حوار ضيقة تتسع تدريجيا إلى حين الوصول للمؤتمر الوطني المنشود”.

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأحد، إلى محافظة اللاذقية في أول زيارة إلى مناطق الساحل السوري منذ توليه الرئاسة، ثم توجه إلى طرطوس، حيث اجتمع بوجهاء وأعيان المحافظة.

وكان الشرع قد زار أمس إدلب وحلب وعفرين واعزاز، للاطلاع على الأوضاع هناك، حيث اجتمع مع وجهاء من هذه المناطق، كما اطلع على أوضاع النازحين والمهجرين في مخيمات الشمال السوري.

الشيباني يبحث في مؤتمر العلا الاقتصادي في السعودية عودة سوريا للمؤسسات المالية العالمية الكبرى

وفي سياق آخر، شارك وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة المقام في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وتناول المؤتمر إعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام الدولي، وتمثيل سوريا في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تناول المؤتمر أيضا استكشاف المساعدة الفنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

هذا والتقى الشيباني وزير المالية السعودي السيد محمد بن عبد الله الجدعان على هامش المؤتمر.

قطر وسوريا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني

كما وقعت سوريا وقطر في العاصمة الدوحة يوم الأحد، مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني.

وقال المكتب الإعلامي في هيئة الطيران المدني السوري للوكالة السورية للأنباء “سانا”: “بناء على دعوة رسمية من هيئة الطيران المدني القطرية، قام وفد من الهيئة العامة للطيران المدني للجمهورية العربية السورية بزيارة إلى دولة قطر”، مشيرا إلى أنه “تم خلال الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات الهامة التي توجت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني”.

وتابع المكتب الإعلامي: “تم توقيع الاتفاقية في مدينة الدوحة اليوم (الأحد) في جو من الود والصداقة، وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بروح التعاون والإدراك التام للمصالح المشتركة”، لافتا إلى أن “مذكرة التفاهم بين الجانبين تضمنت العديد من البنود الجوهرية، منها مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال خدمات الطيران المدني، بما يشمل الملاحة الجوية والبنية التحتية، والتعاون في مجال التدريب والتطوير”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الوفد السوري زار مقر إدارة العمليات في الخطوط الجوية القطرية، وبحث إمكانية التعاون المستقبلي بين الخطوط الجوية السورية والقطرية، كما أبدى الجانب القطري استعداده لتدريب كوادر من الطيران المدني السوري ومؤسسة الطيران السورية في دولة قطر.

هذا وزار الوفد السوري مركز تدريب المراقبين الجويين في الدوحة، وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية لتدريب المراقبين الجويين السوريين في قطر.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا” بأن المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في قطر فالح الهاجري ، اجتمع مع أشهد الصليبي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا.

وخلال اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم تنص على زيادة حقوق النقل بين قطر وسوريا، وفق ذات المصدر.

كما جرن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، وسبل تعزيز التعاون وتطويره بين البلدين.