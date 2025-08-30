سوريا.. الشرع يمازح أهل حمص والمبعوث الأمريكي يثير الجدل!

في زيارة هي الأولى من نوعها إلى مدينة حمص، مازح الرئيس السوري أحمد الشرع أهالي المدينة قائلاً: “يا أهل حمص ديروا بالكم علينا أنا صهركم”.

وقد لاقت هذه المزحة تفاعلًا واسعًا من الحضور الذين استقبلوه بحرارة، خاصة وأن الشرع تربطه علاقات وطيدة بأهالي المنطقة، حيث أن زوجته لطيفة الدروبي تنحدر من محافظة حمص.

لطيفة الدروبي، التي ولدت في بلدة القريتين بمحافظة حمص في 1984، تحافظ على حياة شخصية بعيدة عن الأضواء، رغم الظهور الإعلامي المكثف لزوجها منذ توليه رئاسة الحكومة الانتقالية في ديسمبر 2024.

كما نفى الشرع في لقاء مع وفد من النساء السوريات المقيمات في الولايات المتحدة الشائعات التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعدد زوجاته، مؤكدًا أن لطيفة هي زوجته الوحيدة.

المبعوث الأمريكي توم برّاك يثير تفاعلاً بعد تصريحاته عن ثقته بالرئيس السوري أحمد الشرع

أثار المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إجابته على سؤال حول مدى ثقته بالرئيس السوري أحمد الشرع.

وفي مقابلة مع الصحفي والمُؤثر ماريو نوفل، قال برّاك: “نعم، أصدقه. أنا أثق أن أهدافه (أحمد الشرع) متوازية مع أهدافنا”. وقد لفتت هذه التصريحات الأنظار، خاصة وأنها تتعلق بشخصية محورية في سوريا كان قد قوبل بانتقادات واسعة في الماضي.

وأجاب برّاك على سؤال حول كيف يمكن لرجل مثل الشرع، الذي ارتبط اسمه في الماضي بجماعات متطرفة، أن يصبح رئيساً لدولة هامة مثل سوريا، ليؤكد ثقته في نواياه، قائلاً: “أعتقد أن أحمد الشرع يسعى لتحقيق السلام لسوريا، وأهدافه تتماشى مع ما نرغب به في المنطقة”.

التصريحات أثارت تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المغردين على “إكس”: “أحمد الشرع رجل سلام وجاء من أجل سلام أهل سوريا، كل منصف سيصدقه”.

بينما علّق آخر: “واحد يقول لا نثق والثاني يقول نثق”، في إشارة إلى التناقض مع تصريحات إسرائيلية سابقة حول “عدم الثقة بالشرع”.

وزارة الداخلية السورية تطلق حملة أمنية واسعة في طرطوس ضد أوكار خلايا إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت، عن إطلاق حملة أمنية تقودها قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، استهدفت أوكارًا تابعة لخلايا إرهابية خارجة عن القانون.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخلايا متورطة في تنفيذ هجمات استهدفت عناصر ومواقع قوى الأمن الداخلي، من بينها هجوم على دورية للأمن الداخلي على أحد مداخل مدينة طرطوس، أسفر عن استشهاد عنصرين.

وأكدت الوزارة أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة حتى الآن، في محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

ويأتي ذلك في ظل اشتباكات عنيفة شهدتها مدن محافظتي طرطوس واللاذقية بالساحل السوري، بين مقاتلين مرتبطين بالرئيس المخلوع بشار الأسد وقوات الأمن، في تصاعد للوضع الأمني في المنطقة.