سوريا.. العثور على سجن سري بريف حمص و«قسد» تسلّم معتقلين لوزارة الداخلية

كشفت قوات الأمن السورية عن سجن سري تحت الأرض في ريف حمص الشرقي، قالت إنه كان يُستخدم من قبل نظام الرئيس السابق بشار الأسد لاحتجاز المدنيين خلال سنوات الحرب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتم العثور على السجن شمالي قرية بويضة السلمية في منطقة المخرم، خلال عمليات تفتيش نفذتها دوريات الشرطة قبل نحو عشرة أيام، بحثًا عن مواقع يشتبه باستخدامها لأغراض غير قانونية، وفق ما صرح به معاون مدير منطقة المخرم، عمر الموسى.

وأشار الموسى إلى أن السجن “مخبّأ تحت الأرض، ويحتوي على باب حديدي مغلق، وبداخله تجهيزات تشمل فرش إسفنجية، أغطية صوفية، وأدوات يُعتقد أنها استُخدمت في عمليات التعذيب، من بينها العصي والحبال”.

كما عثرت السلطات داخل السجن على كتب ومطبوعات قال الموسى إنها كانت موجهة إلى ميليشيات مدعومة من النظام السابق، إضافة إلى نفق يربط أجزاء الموقع بعمق 5 أمتار وطول يصل إلى 40 مترًا.

وأظهرت صور بثتها “سانا” أن السجن يقع في منطقة قاحلة غير مأهولة، ما صعّب اكتشافه خلال السنوات الماضية.

وتشير منظمات حقوقية إلى وجود عدد كبير من السجون السرية التي أنشأها النظام السوري خلال فترة الصراع، والتي لا تزال مجهولة الموقع، وتُتهم باستخدامها في احتجاز وتعذيب المعارضين والمدنيين بعيدًا عن أعين المنظمات الدولية.

“قوات سوريا الديمقراطية” تسلم معتقلين إلى وزارة الداخلية السورية وتؤكد حرصها على الحلول السلمية

أعلن المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مساء الاثنين تسليم عدد من المعتقلين لديها إلى وزارة الداخلية السورية في دمشق، وذلك خلال استقبال لجنة عسكرية من “قسد” لوفد حكومي في مدينة الطبقة.

جاء ذلك في سياق مناقشة التوترات الأمنية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، حيث أكدت “قسد” حرصها على اعتماد الحلول السلمية لضمان أمن واستقرار المدنيين ومنع أي تصعيد ميداني.

في سياق متصل، أعلن قائد “قسد” مظلوم عبدي التزامه بدمج قواته ضمن الجيش السوري، مع تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الدفاع لتحديد آليات الاندماج، مشيراً إلى أن قوات “قسد” ستنضم كتشكيلات عسكرية كبيرة وليس كفصائل صغيرة، متوقعاً حصول أعضائها على مناصب قيادية في الجيش.

بدوره، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني دعم الرئيس أحمد الشرع لدمج “قسد” في مؤسسات الدولة، معتبراً ذلك خطوة حاسمة لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار، خاصة في شمال وشرق سوريا.

وتأتي هذه التطورات عقب اتفاق 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري وقائد “قسد” الذي ينص على دمج مؤسسات “قسد” المدنية والعسكرية ضمن الدولة، بما في ذلك المعابر والموارد النفطية.