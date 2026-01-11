سوريا.. القوات الأمريكية والأردنية تشن غارات على مواقع «داعش»

نفذت القوات الأمريكية، بالتعاون مع قوات التحالف، ضربات جوية واسعة ضد أهداف تابعة لتنظيم “داعش” في أنحاء سوريا ظهر السبت، ضمن عملية تهدف إلى ملاحقة التنظيم ومنع أي تهديد مستقبلي للقوات الأمريكية وقوات التحالف في المنطقة.

وأفاد الجيش الأمريكي أن العملية جرت عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، واستهدفت عناصر ومواقع للتنظيم الإرهابي في إطار الالتزام المستمر باستئصال الإرهاب وحماية المقاتلين ومنع الهجمات المستقبلية.

وجاءت هذه الضربات ضمن عملية “هوك آي سترايك” التي أعلن عنها يوم 19 ديسمبر 2025 بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردًا على الهجوم الذي نفذه تنظيم “داعش” في 13 ديسمبر 2025 على القوات الأمريكية والسورية في منطقة تدمر، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي.

وأكد البيان أن القوات الأمريكية ستواصل ملاحقة العناصر الإرهابية التي تشكل تهديدًا للمصالح الأمريكية في أي مكان، مشددًا على أن أي هجوم على القوات الأمريكية سيقابل برد مباشر وقاسٍ.

ونشر الجيش مقاطع مصورة توثق الطائرات المشاركة في العملية والعمليات الميدانية التي استهدفت مواقع التنظيم، مشيرًا إلى إطلاق أكثر من 90 قذيفة موجهة بدقة على أكثر من 35 هدفًا، بمشاركة أكثر من 20 طائرة تشمل مقاتلات إف-15إي، وطائرات هجومية من طراز إيه-10، وطائرات دعم جوي من طراز إيه سي-130جيه، إضافة إلى طائرات مسيرة من طراز إم كيو-9، ومقاتلات أردنية من طراز إف-16.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الأردنية مشاركة سلاح الجو الملكي الأردني في الغارات الجوية، مؤكدة أن العمليات نفذت بتنسيق كامل مع شركاء التحالف الدولي، بهدف تحييد قدرات الجماعات الإرهابية ومنعها من إعادة التنظيم أو استخدام الأراضي السورية كنقطة تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية وأردنية بأن هذه الضربات تمثل استجابة مباشرة للهجوم الدموي على تدمر، وتؤكد استمرار الالتزام بملاحقة تنظيم “داعش” والقضاء على قدراته العسكرية في المنطقة.