سوريا.. «القوات الكردية» ترفض مغادرة أحياء حلب

أعلنت القوات الكردية، اليوم الجمعة، رفضها مغادرة حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، رغم إعلان السلطات المحلية عن بدء عملية إجلاء المقاتلين خلال الساعات القادمة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أياماً من الاشتباكات العنيفة.

وأوضح مجلس الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية التابع للإدارة الذاتية الكردية في بيان رسمي، أن الدعوة التي وجهتها قوات حكومة دمشق المؤقتة إلى “شعبنا وقواتنا الأمنية” هي في جوهرها “دعوة للاستسلام”، مؤكدًا أن سكان الأحياء مصممون على البقاء والدفاع عنها.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن بعض عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المرتبطة بحزب العمال الكردستاني رفضت الخروج و”أصرت على القتال”، فيما أشار مصدر إعلامي إلى انسحاب الحافلات المخصصة لنقل المقاتلين بعد استهدافها بالأسلحة الرشاشة من قبل عناصر تتبع لـ “قسد”.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت اليوم الجمعة إيقاف إطلاق النار في محيط الأحياء الكردية بدءًا من الساعة الثالثة فجراً، وطلبت من المجموعات المسلحة مغادرة المنطقة حتى الساعة التاسعة صباحًا، مشددة على أن الجيش سيتولى تأمين مرورهم بأمان مع السماح بحمل الأسلحة الفردية الخفيفة فقط.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في الأحياء، وإعادة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وتمكين الأهالي الذين اضطروا لمغادرة منازلهم قسرًا من العودة، واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار، أعلنت مديرية الإعلام في محافظة حلب أن مؤسسات الدولة تستعد لتقديم الخدمات الأساسية للسكان، فيما ستتولى لجنة استجابة حلب التنسيق لعودة المدنيين بعد إتمام العمليات الأمنية، وتمشيط المنطقة بالكامل، وإزالة الألغام وفتح الطرق، مع تحذير المواطنين من التسرع في العودة.

وأفاد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن استمرار القتال “غير مقبول وقد أدى سابقًا إلى وقوع مجازر”، مؤكدًا سعي “قسد” لإنهاء الأعمال العدائية، وانتقاد نشر الدبابات والمدفعية داخل الأحياء، وقصف المدنيين العزّل وتهجيرهم خلال محاولات الاقتحام، بما يقوّض فرص الوصول إلى تفاهمات.

وأدى التصعيد إلى نزوح نحو 165 ألف شخص من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، بينما تعمل فرق الدفاع المدني على تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين، وإخلاء السكن الجامعي في جامعة حلب بعد استهدافه بقذائف المدفعية.

ورحّب المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، بالهدنة المؤقتة، مشيرًا في تغريدة على منصة “إكس” إلى حرص جميع الأطراف على ضبط النفس وحسن النية لإنجاح وقف إطلاق النار، داعيًا إلى تمديد الهدنة وفتح المجال لحوار أوسع يقود إلى الأمن والشمول والسلام الدائم في سوريا.

سوريا تتجاوز إنتاج الكهرباء 3000 ميغاواط للمرة الأولى منذ 6 سنوات

أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن استطاعة توليد الكهرباء في البلاد تجاوزت لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات حاجز 3000 ميغاواط.

وأشار البشير عبر منصة “إكس” إلى أن هذا الإنجاز تحقق بعد الاتفاق مع الأردن على شراء 4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، موضحًا أن الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة وزيادة عدد ساعات التشغيل.

كما أكدت وزارة الطاقة السورية، عبر قناتها على “تلغرام”، أن استلام الغاز الطبيعي من الأردن سيحسن التغذية الكهربائية بشكل ملموس وفق الخطط التشغيلية لمحطات التوليد، ضمن عقد سنوي بقيمة نحو 800 مليون دولار، في إطار جهود الحكومة لتأمين مصادر طاقة مستقرة وتحسين الخدمة للمواطنين.

ويأتي هذا التطور ضمن خطة إصلاح شاملة لقطاع الطاقة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق تحسن ملموس في واقع الكهرباء بسوريا، إلى جانب اتفاقيات لإنشاء محطات كهرباء جديدة بقدرة 5000 ميغاواط، بحسب ما أعلنته الوزارة في نوفمبر الماضي.