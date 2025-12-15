سوريا.. الكشف عن خطة لرفع إنتاج الغاز وتخفيف أزمة الطاقة

بعد أكثر من عقد من المعاناة مع أزمة طاقة خانقة، تلوح في الأفق بوادر انفراج لقطاع الطاقة السوري، إذ أعلنت الحكومة السورية خطة طموحة لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى أكثر من الضعف خلال العامين المقبلين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن شبكة الكهرباء وتقليص فجوة الإمدادات.



وكشف وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن الإنتاج اليومي للغاز مرشح للارتفاع من نحو 7 ملايين متر مكعب حاليًا إلى قرابة 15 مليون متر مكعب مع نهاية عام 2026، ضمن برنامج حكومي يركز على إعادة تأهيل الحقول المتضررة وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.

وتأتي هذه الخطة في وقت لا تزال فيه البنية التحتية للطاقة تعاني آثار الحرب الطويلة، التي ألحقت أضرارًا جسيمة بمنشآت الإنتاج والنقل، وأدت إلى تراجع الاستثمارات وخروج عدد من الحقول عن الخدمة.

ورغم التحديات، تعوّل دمشق على هذا التوسع التدريجي في الإنتاج لتخفيف أزمة الكهرباء، وتحريك عجلة الصناعة، وتقليل الاعتماد على البدائل المكلفة.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطة قد يشكل نقطة تحول في ملف الطاقة السوري، إذا ما ترافقت مع استقرار أمني وتحسن في بيئة الاستثمار، خصوصًا أن إنتاج الغاز لا يزال دون مستوياته المسجلة قبل عام 2011.