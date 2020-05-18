سوريا.. المبعوث الأممي يدعو واشنطن وموسكو لدفع عملية السلام

حث مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا الولايات المتحدة وروسيا اليوم الاثنين، على تحقيق أكبر استفادة من “بعض الهدوء” في البلد والتشاور فيما بينهما لإعطاء دفعة للسلام.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المبعوث جير بيدرسن، قوله لمجلس الأمن الدولي، إن العديد من الفرص للتحول نحو مسار سياسي فُقدت منذ اندلاع الحرب محذرا من أن الفرص “الضائعة أعقبها عنف متجدد وتشدد في المواقف”.

وأضاف: “في ظل بعض الهدوء والتهديدات المشتركة من كورونا وتنظيم الدولة الإسلامية واستمرار معاناة الشعب السوري، أود أن أؤكد ضرورة تجديد التعاون الدولي البناء وبناء الثقة وبين الأطراف الدولية المعنية والسوريين”.

وتابع يقول: “أعتقد أن الحوار الروسي-الأمريكي له دور رئيسي هنا وأشجعهما على المضي قدما في ذلك”.

يُشار إلى أن بيدرسن هو رابع مبعوث للأمم المتحدة يتولى مهمة السعي لتحقيق السلام في سوريا.