سوريا.. المفتي السابق «أحمد حسون» يثير جدلاً واسعاً ومظاهرات تطالب بتوقيفه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يظهر المفتي السابق في سوريا أحمد بدر الدين حسون، في محافظة حلب، والتي أثارت جدلا واسعاً في البلاد.. فما القصة؟

وظهر “حسون” الذي شغل منصب مفتي سوريا خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى 2023، في فيديو، حيث وصفه أحد الأشخاص الذين تحدثوا في المقطع بأنه “مفتي براميل النظام، وردّ “حسون” على الشخص قائلا: “لا أسمح لك بأن تدعوني بذلك. اسمي الدكتور أحمد حسون”، وأضاف “حسون” أنه “سبق له دخول سجون نظام الأسد ثلاث مرات”.

وأظهر مقطع فيديو آخر لـ”حسون”، “وهو على متن سيارة ويقوم أحد الأشخاص بتصويره لحظة النزول منها، بحضور عدد من الأشخاص المرافقين له بالزي المدني”.

كما خرج العشرات في مظاهرات تطالب بالقبض على “حسون”، وتم اقتحام منزله في حي الفرقان بحلب، ما أثار هذا الأمر جدلا عبر منصة “إكس” بين مؤيد لما يجري ومعارض.

وكتب أحد النشطاء: “يهاجمون بيته من دون احترام ويتعاملون معه كمجرم غير عابئين بأنه شيخ عالم جليل، شريعة الغاب لا قانون ولا أمن ولا أمان”.

وكتب أحدهم مدافعا: “عالم جليل هو الشيخ دكتور عالم كبير في السن عالم لم يضاهي اي عالم في العالم العربي والإسلامي حسبنا الله ونعم الوكيل الله يحميك يا رب”.

وقد هاجمه آخرون، وجاء في منشور: “هذا المجرم حرض علي قتل المدنيين والأطفال هذا اقل شئ ينحرق بالنار”.

وقال آخر: “باسم الشعب السوري و باسم دماء مئات الآلاف من الشهداء ضحايا القصف والاجرام الأسدي والبراميل المتفجرة .. نطالب الحكومة السورية بمحاكمة ومحاسبة مفتى البراميل الذي كان يوظف الدين لخدمة أقذر عصابة إجرامية عرفتها البشرية المجرم “احمد بدر الدين حسون” الذي يتجول في مدينة حلب ولازال يقيم في منزله في حي الفرقان.. تطبيقاً لمبدأ العدالة الانتقالية وتحقيقاً للسلم الأهلي في سورية الجديدة”.

#سوريا #شاهد مظاهرة في #حلب تطالب بمحاسبة #أحمد_بدر_الدين_حسون.

احتشد العشرات من أبناء مدينة #حلب أمام منزل مفتي عصابة الأسد، أحمد بدر الدين حسون، مطالبين بمحاسبته على مواقفه الداعمة للعصابة، وتحريضه على قـ،ـتل السوريين. pic.twitter.com/kIZiM6elWt — ساروتي ابن الغوطة الشرقية (@A69362Sarwty) February 18, 2025

من داخل منزل المفتي السابق بدر الدين حسون في حلب حي الفرقان pic.twitter.com/e91AVlo6Cn — Ali Al Barghouth (@AliAlBarghout) February 17, 2025

من اقتحام منزل الشيخ احمد حسون في حي الفرقان بحلب

سامح قتلة ابنه لدرء الفتنة ومع ذلك يهاجمون بيته من دون إحترام ويتعاملون معه كمجرم غير عابئين بأنه شيخ عالم جليل .

شريعة الغاب لا قانون ولا أمن ولا أمان pic.twitter.com/qdwrKy60Ej — maya (@meme_syr3) February 17, 2025