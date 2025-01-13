سوريا.. الهجرة والجوازات تتحدّث عن «جوازات السفر» وتكاليفها وطرق إصدارها

أكد المكلف بتسيير إدارة الهجرة والجوازات في سوريا “دمشق”، وليد عرابي، أن “الجوازات التي ستصدر قريبا ستكون صلاحيتها 6 سنوات، ولا تعديل على آلية ورسوم إصدار الجوازات في الفترة الحالية“.

وقال عرابي: “بدأنا الآن بوضع الخطوات الأولى للسير في إدارة الجوازات، بعد عمل متواصل قرابة الشهر، بدأنا إعادة تفعيل الشبكة وإعادة تفعيل الأفرع، وبدأنا بطباعة الجوازات المتراكمة التي كانت قيد التنفيذ عند سقوط النظام، ونمضي خطوة بخطوة حتى تعود منظومة العمل إلى وضعها السابق”.

وأضاف حسب “تلفزيون سوريا”: “لن يكون هناك أي تعديل على الآلية التي كانت متبعة سابقا، إجراء أي تعديل على الآلية سيؤثر سلبا على المواطنين ويؤخر تقديم الخدمة لهم، العملية بأكملها مرتبطة بنظام واحد، بدءا من تسجيل المواطن على المنصة الإلكترونية وحتى تسليمه الجواز، أي تعديل على هذه الآلية سيؤدي إلى تأخير الخدمة لشهور، ونحن نسعى لتجنب ذلك تماما لضمان تقديم الخدمة دون أي تأخير إضافي”.

وأضاف: “كانت هناك تكاليف باهظة يدفعها السوريون للحصول على جواز السفر، هناك نوعان من التكاليف: التكاليف التي تعود للدولة، وتكاليف أخرى يتقاضاها السماسرة وغيرهم، وبالنسبة للتكاليف التي تعود للدولة، لن يتم تعديلها في الوقت الحالي، لأنها مرتبطة بنظام عمل واحد، ولكننا نسعى بكل جهدنا للتخلص من أي مبالغ إضافية يدفعها المواطنون للسماسرة وغيرهم”.

وقال: “في الفترة المقبلة، سيتم تعديل الرسوم المترتبة على جواز السفر السوري لتصبح تكاليفه مقبولة لدى الجميع”.

وتابع: “حتى الآن، لم نبدأ باستصدار جوازات السفر بشكل كامل، هذا الأمر يحتاج إلى بضعة أيام فقط، حتى تكون الخدمة في وضعها الطبيعي بنسبة 100%، وبعد أيام قليلة فقط سيتم تفعيل المنصة الإلكترونية بشكل كامل”.

وأكد أن “الجوازات التي كانت على المنصة وتم تأخير طباعتها ستصدر بصلاحية تمتد إلى ست سنوات، وهي أقصى صلاحية يمكن منحها، وجميع جوازات السفر التي ستصدر للمواطنين ستكون بصلاحية ست سنوات دون استثناءات”.

وشدد على أنه “لا يوجد لدينا أي خدمة إلزامية أو تقييد لأشخاص معينين، الجوازات ستكون متاحة للجميع بصلاحية موحدة مدتها 6 سنوات”.

وأشار إلى أنه “في الوقت الحالي، لن يكون هناك أي تغيير في شكل الجواز أو الشعارات الموجودة عليه، حتى لا نؤخر الخدمة على الناس، لكن خلال فترة وجيزة، ربما بضعة أشهر، سيتم طرح جواز سفر جديد يتناسب مع المتطلبات الحديثة”.

وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أن رسوم استخراج جواز السفر السوري داخل سوريا، هي كالآتي:

– جواز السفر العادي بقيمة 312,700 ليرة، يصدر من ٣٠ الى ٤٥ يوم.

– جواز السفر المستعجل بقيمة 432,700 ليرة، ويصدر خلال ١٥ يوم.

جواز السفر الفوري بقيمة 2,010,700 ليرة، ويصدر خلال يومين.