سوريا.. حريق كبير في محيط قصر الشعب وعمليات الإخماد متواصلة

اندلع اليوم الجمعة، 4 تموز، حريق حراجي كبير في المنطقة الواقعة بين مشروع دمر وقصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان شوهدت من مناطق متفرقة في المدينة.

ونقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر رسمي أن الحريق حصل خارج قصر الشعب في مطبخ وسكن موجودين بأحد الأحراش وامتد بسبب الرياح حيث تجري السيطرة عليه.

بدورها، باشرت فرق الإطفاء والدفاع المدني على الفور عمليات إخماد الحريق، وسط جهود مكثفة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية أو المرافق القريبة.

فيما أشارت مصادر محلية إلى أن الحريق اندلع في منطقة حراجية تكثر فيها الأعشاب اليابسة والأشجار، وهو ما ساعد على سرعة انتشار النيران، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ولاحقا أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أنه تم إخماد الحريق المندلع في محيط قصر الشعب بدمشق وتجري حالياً عمليات التبريد.

يُذكر أن هذه المنطقة تشهد بين الحين والآخر حرائق حراجية خلال فصل الصيف، نتيجة عوامل مناخية أو ممارسات بشرية، وتُعد من النقاط الحساسة نظراً لقربها من منشآت سيادية.