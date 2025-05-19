سوريا.. انفجار دامٍ قرب مركز شرطة والمركزي ينفي شائعات تغيير العملة

قتل ثلاثة من عناصر الأمن السوري الأحد جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى وصل إلى خمسة بينهم أربعة من عناصر الشرطة، إضافة إلى إصابة مدنيين بينهم طفلة كانت متواجدة في موقع الانفجار.

وقال مدير منطقة الميادين خليل عبد المنعم الأيوب إن الانفجار وقع عند الساعة 19:03 بالتوقيت المحلي، وأكد أن التحقيقات الأولية أثبتت أن سبب الحادث سيارة مفخخة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من عناصر الأمن العام وإصابة آخرين.

يأتي هذا التفجير في وقت تشن فيه القوات الأمنية حملة ميدانية في المدينة، ما يعكس استمرار حالة التوتر والأعمال العنف في المنطقة.

الأمن العام يداهم وكرًا مسلحًا في ريف حلب ويعتقل عددًا من أفراده بعد كمين مسلح

نفذت مديرية الأمن العام السوري عملية مداهمة لوكر مجموعة مسلحة خارجة عن القانون في مدينة منبج بريف حلب، حيث تم اعتقال عدد من أفراد المجموعة بعد تعرض دورية أمنية لكمين مسلح.

وقال الملازم أول مهند الخطيب، نائب مسؤول الأمن في منطقة منبج، إن دورية الأمن تعرضت لإطلاق نار وقنابل يدوية أثناء دورية روتينية، مما أدى إلى إصابة أحد عناصر الأمن. وأضاف أن المديرية نفذت على الفور عملية مداهمة استهدفت وكر المجموعة، وأسفرت عن اعتقال عدد من أفرادها ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.

وجاءت هذه العملية بعد يوم واحد من عملية أمنية مشتركة بين إدارة الأمن العام وجهاز الاستخبارات العامة استهدفت وكر خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في مدينة حلب، أسفرت عن تحييد ثلاثة من أفرادها واعتقال الأربعة الآخرين.

مجلس الوزراء الأردني يوافق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة قطاعات حيوية، وافق مجلس الوزراء الأردني، الأحد، على الإطار العام لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، ويترأس المجلس وزيرا الخارجية في البلدين، ويضم في عضويته وزراء الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم والسياحة.

وينعقد المجلس بالتناوب في الأردن وسوريا، على أن يُعقد الاجتماع الأول في العاصمة الأردنية، ويُعقد بشكل دوري كل ستة أشهر، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية بناءً على اتفاق الطرفين عند الحاجة.

ويهدف هذا المجلس إلى وضع أجندة عمل مشتركة تدعم توسيع التعاون بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والنقل والطاقة والصحة، مع خطط مستقبلية لتشمل مجالات إضافية.

وجاء قرار الأردن في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، وهو ما وصفته عمان بأنه تطور مهم من شأنه إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

في سياق متصل، من المتوقع أن يتوجه وفد اقتصادي أردني إلى دمشق الأسبوع المقبل لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث أعلن رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، أنه سيزور دمشق في 26 مايو الجاري لبحث فرص التعاون بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.

ويتابع الأردن هذه التطورات عن كثب، خاصة مع تأثير الأزمة السورية على قطاعات اقتصاده، مما يجعل خطوة إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين عمان ودمشق خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

المركزي يعلق على الأنباء المتداولة حول تغيير العملة الوطنية

أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً رسمياً علق فيه على الأنباء المتداولة حول احتمال تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار نقدي جديد بالكامل.

وأكد المصرف في بيانه، الصادر اليوم، أنه في إطار خططه لتأمين احتياجات السوق من العملة الوطنية، يتم حالياً استكمال طباعة كميات إضافية من الأوراق النقدية بالتعاون مع الشركة الروسية المتعاقد معها سابقاً، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة وبموجب اتفاقيات رسمية تضمن جودة الطباعة وسلامة الإجراءات.

وفيما يخص الأخبار التي تحدثت عن تغيير العملة أو إصدار جديد، أوضح المركزي أن هذا الموضوع ما زال قيد الدراسة ويخضع لتقييم دقيق يشمل الجوانب الاقتصادية والفنية، مشدداً على أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن قبل استكمال كافة الدراسات والإجراءات اللازمة.

وأكد المصرف حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند نقل الأخبار وتوخي الدقة في تداول المعلومات.