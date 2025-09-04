سوريا.. انفجار وسط دمشق وتنظيم «داعش» يتبنى العملية

هزّ انفجار مساء الأربعاء حي المزة 86 في العاصمة السورية دمشق، بالقرب من حاجز “مدرسة 86″، ما أدى إلى استنفار أمني واسع في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، إن “الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي أثناء تواجده في المنطقة”.

وأضاف أن “الوحدات المختصة استجابت على الفور، وطوقت الموقع وأمنت المنطقة بالكامل، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً عاجلاً لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي”.

وفيما لم يصدر تأكيد رسمي حول هوية المستهدف، أشارت مصادر محلية إلى أن الانفجار ربما استهدف سيارة تعود لسيدة تعمل في مجال الصحافة.

كما تداولت بعض المنصات السورية أنباء عن إصابة المحامية سناء محمد، رئيسة الاتحاد الرياضي للآيروبيك، دون تأكيد رسمي حتى الآن، كذلك انتشرت معلومات غير مؤكدة عن اغتيال شخص يدعى “أبو العز”، يُعتقد أنه مسؤول أمني في قسم المزة، بعبوة ناسفة.

من جانبه، أعلن تنظيم “داعش”، الذي بات يُعرف مؤخراً باسم “سرايا أنصار السنة”، تبنى التفجير.

يُذكر أن حي المزة شهد في 16 أغسطس الماضي حادثة مشابهة، حيث وقع انفجار استهدف سيارة على أوتوستراد المزة، بالقرب من حديقة فندق “غولدن مزة”، ما تسبب بحالة من الذعر في أوساط السكان.