سوريا.. انفجار يقتل مدنيين بريف إدلب و«الشرع» يستقبل وفداً أمريكياً

هز انفجار مجهول بلدة كفر تخاريم في ريف إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص ووقوع دمار كبير، وفق ما أفادت وسائل الإعلام السورية.

وأوضحت قناة الإخبارية السورية أن فرق الدفاع المدني لا تزال تواصل عمليات انتشال من تحت الأنقاض، وسط حالة من الهلع بين السكان المحليين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مصدر الانفجار يعود إلى مستودع ذخيرة تابع لأحد الفصائل المسلحة، يقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان.

وقال شهود عيان إن دوي الانفجار سُمِع في أنحاء البلدة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لإجلاء المصابين، وسط استنفار أمني محلي.

ولم تصدر أي جهة رسمية أو محلية حتى الآن بيانات توضح أسباب الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه، فيما لا تزال الظروف المحيطة بالحادث غامضة.

الشرع يستقبل وفداً من الكونغرس الأمريكي في دمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، في دمشق وفداً من الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس النواب دارين لحود، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن اللقاء جرى بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وشهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية مواصلة التواصل البنّاء بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي.

تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ”داعش” في عفرين وضبط أسلحة ومواد متفجرة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في منطقة عفرين شمال غربي محافظة حلب، ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن قائد الأمن الداخلي في حلب، العقيد محمد عبد الغني، أن العملية نفذتها وحدات الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن القبض على عدد من عناصر الخلية المتورطين في أعمال تهدف إلى زعزعة الأمن.

وأضاف عبد الغني أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، شملت عبوات ناسفة، وأجهزة تفجير، وآليات مخصصة للتصنيع، إضافة إلى مواد تُستخدم في إعداد المتفجرات.

وأكد أن الوحدات الأمنية السورية ستواصل جهودها بحزم للقضاء على جميع الخلايا الإرهابية وترسيخ الأمن في محافظة حلب وباقي أنحاء البلاد.

ويُذكر أن تنظيم “داعش” كان قد سيطر سابقاً على نحو 40% من أراضي العراق ونحو ثلث الأراضي السورية، قبل أن يتعرض لهزائم متلاحقة نتيجة حملات عسكرية، أبرزها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، فيما لا يزال نحو 2500 مقاتل للتنظيم ينفذون هجمات متفرقة في سوريا والعراق.

سوريا: قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الأوسط

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من ثلاث عربات نحو مفرق الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط جنوب غربي سوريا، في إطار سلسلة تحركات متكررة على طول الشريط الحدودي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن الحادثة، فيما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القوات الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، في منع أهالي قرية الحميدية شمال القنيطرة من صيانة خط ضخ المياه الحيوي الذي يغذي المنطقة.

مندوب سوريا يكشف عن دور قطر في التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية

كشف مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محمد كتوب، عن دور قطر في جهود التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا، معبراً عن شكره لدولة قطر والمنظمة على تعاونهم المستمر.

وجاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الـ30 للدول الأعضاء بالمنظمة في لاهاي، حيث أكد حرص سوريا على تعزيز التعاون مع المنظمة وأن تكون عضواً فاعلاً، مع استعادة حقوقها الكاملة فيها.

وأشار كتوب إلى أن فرق التحقيق التابعة للمنظمة زارت سوريا خلال العام الحالي، وقامت بـ7 زيارات إلى 23 موقعاً، واستلمت أكثر من 6 آلاف وثيقة، وقابلت 9 شهود على الأقل، إضافة إلى استلام أكثر من 30 عينة للتحقق من الأسلحة الكيميائية.